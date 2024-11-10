備戰川普第2任期 中國年初開始研議應對策略

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（中央社台北10日電）南華早報報導，中國在美國總統大選前要求智庫分析川普及賀錦麗未來內閣成員及對中立場，並於年初開始研議如何在川普第2任期做好準備，包括討論軍備競賽激化的可能、調查億萬富豪馬斯克與美中的關係等。

南華早報7日報導，一名中國國家頂級社會科學研究機構的研究人員透露，美國總統大選前的幾個月，中國所有頂級國際關係智庫都被要求向共產黨領導層提交文件，推測川普和賀錦麗的未來內閣成員及對中國的立場。

負責監督研究的官員表示，「關於如何在川普的第2任期做好準備的討論，從今年春天就開始了」。

一名貿易相關辦公室的聯絡人表示，川普對中國的立場可能與其第1任期相差不大，但針對中國以外地區的間接政策對中國的影響將會非常不同。消息人士稱，軍備競賽激化的可能性也在北京的雷達上。

一名熟悉情況的消息人士相信，中國官員也在調查馬斯克（Elon Musk）在美中之間扮演的角色。馬斯克過去捐出超過1.2億美元幫川普競選；而馬斯克在中國的電動車業務也使他與中國最高領導層廣泛交往。

南京大學國際關係學院執行院長朱鋒表示，經過川普的第1任期後，中國對川普的風格和重點領域有了更深解，可以更好地做準備，「我們知道美國的對中政策不會回到以前的樣子，中方顯然理解並接受這一點」。

朱鋒說，中國對美國政策的態度是既定且一致的，即使美國對中國施壓，北京仍會繼續強調中美兩國仍應攜手合作，「中國將需要了解一個更加以美國為中心的華盛頓如何影響全球政治和經濟動態」。

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華府智庫史汀生研究中心中國計畫主任孫韻（Yun Sun）表示，川普將重返白宮，參議院也由共和黨主導，因此國會可能會推動比拜登執政時更進一步的議程，比如取消最惠國貿易地位和對台灣的外交承認，「中國雖準備好減輕損害的方法，但仍難充分準備」。

美國智庫亞洲協會（Asia Society）中國政治研究員牛犇（Neil Thomas）認為，川普這次執政，北京較有準備，中國國家主席習近平可能會在印太地區施壓，爭取戰略優勢，「中國將尋求分化和操控美國的盟友和夥伴，並將華盛頓塑造成破壞性力量」。（編輯：謝怡璇/周慧盈）1131110