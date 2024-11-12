中國前國防部長梁光烈84歲過世

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（中央社台北12日電）中國前中央軍委委員、國防部長梁光烈今天在北京過世，享年84歲。

公開資料顯示，梁光烈從2002年到2012年擔任中央軍委委員，2003年至2007年期間擔任解放軍總參謀長，2008年至2013年期間出任國防部長。他在2002年5月被授予上將軍銜。

中國官媒新華社今天報導梁光烈過世的消息，並評價梁光烈是「中國共產黨的優秀黨員，久經考驗的忠誠的共產主義戰士，中國國防建設和軍隊軍事工作的傑出領導人」。

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港媒星島日報報導，梁光烈曾參與1979年的中越戰爭，他在軍界的威望自此開始上升。1999年，台海局勢緊張之際，梁光烈從瀋陽軍區司令員調任至南京軍區司令員。2002年，他升任總參謀長，對總參作戰部進行大變革。

梁光烈擔任國防部長期間，在很多重大國際場合以敢於直言著稱。2009年，他曾公開表示，「大國中沒有航母的只有中國，中國不能永遠沒有航母」。（編輯：張淑伶/廖文綺）1131112