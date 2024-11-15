蕭依古參觀珠海航展 分析：傳遞中俄軍事合作訊號

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（中央社記者張謙香港15日電）俄羅斯國家安全會議秘書長蕭依古（Sergei Shoigu）近日訪問中國並參觀珠海航展，有專家認為，蕭依古此舉向外界傳遞出「中俄始終保持高水平戰略互信和軍事合作」的訊號。

明報今天報導，中國俄羅斯東歐中亞學會秘書長王曉泉對大陸媒體表示，蕭伊古日前抵達中國訪問，期間前往珠海航展參觀，可直接感受中國先進的武器裝備，這對進一步加強兩國軍工合作很有意義。

上海政法學院中國－上海合作組織國際司法交流培訓基地講師崔珩則表示，俄羅斯把尚未量產的五代機蘇57派到珠海航展參展，是中俄戰略互信和軍事合作的表現。

崔珩指出，作為俄國安全會議秘書，蕭伊古的職責是聯絡軍方和軍工部門，因此可以推斷，蕭伊古到珠海航展參觀主要是為了推進中俄軍事技術合作。

蕭伊古11日抵達北京，出席中俄第19輪年度戰略安全磋商和中俄執法安全合作機制第9次會議，期間會晤了中共中央外辦主任王毅等人，討論包括俄烏戰爭在內的多項戰略安全議題。

這是蕭伊古卸任俄羅斯國防部長之後，首次以新頭銜訪問中國。

在中國訪問期間，他轉赴珠海參觀航展，據報導，他昨天在珠海航展的兵器館詳細考察了火炮、坦克、輕重槍械等常規武器，還參觀了中國航艦和兩棲攻擊艦群電子沙盤。

據報導，有20多家俄羅斯國防企業參加本屆珠海航展，這些企業從事軍用飛機、直升機、航空武器、防空和反導系統、電子戰設備、引擎等生產，展出的先進武器有蘇57。

在俄烏戰事仍然持續的背景下，外界也關注俄方會否向中國採購軍備。（編輯：陳鎧妤）1131115