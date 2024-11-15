本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
棒球12強賽日本6比3擊退韓國 牧秀悟逆轉安、森下翔太開轟
首頁 / 兩岸

中國房價跌幅縮小 一線城市中古屋13個月來首轉漲

2024/11/15 22:29
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北15日電）中國國家統計局今日公布數據顯示，10月份中國房市出現積極訊號，70大城市房價雖然下跌，但跌幅逐漸縮小；連續下跌13個月的一線城市中古屋房價較上月首度轉漲。官方稱，對後續房市走勢保持樂觀。

綜合陸媒金融時報、中國房地產報，中國政府9月下旬推出較大力度的房地產支持政策後，市場信心被提振。中國國家統計局今日公布數據顯示，10月份中國70大中城市，新成屋價格較9月下跌0.5%，跌幅縮小0.2個百分點；中古屋價格相較9月下跌0.5%，跌幅縮小0.7個百分點。

其中，被視為中國房市「風向標」的一線城市出現積極訊號，10月新成屋價格較9月下降0.2%，降幅縮小0.3個百分點；中古屋價格更由9月的下降1.2%，轉為上漲0.4%，為13個月以來首次轉漲，北京、上海、深圳均上漲，只有廣州下降0.4%。

數據顯示，10月70城房價上漲的城市也比9月增多，其中新成屋銷售價格較9月上漲的城市有7個，中古屋較9月上漲的城市有8個。

報導引述廣東省住房政策研究中心首席研究員李宇嘉說，10月份，70城房價止跌或跌幅大幅度緩解的趨勢很明顯，這得益於有關部門和地方有效落實存量政策，加力推動增量政策落地見效，給市場傳達了積極的信號。

李宇嘉表示，商品房市場活躍度一直保持在高位，對房價止跌回穩提供了支撐。10月份，重點城市新成屋和中古屋市場帶看、認購都出現明顯反彈，部分城市增長幅度超過50%甚至翻倍。

中國國家統計局新聞發言人付凌暉表示，10月份房市改善幅度是今年以來最大的，尤其二線城市改善比較明顯，10月銷售面積實現正成長，銷售額降幅明顯縮小。得益於價格逐步企穩等帶動，10月當月，一線城市銷售額實現正成長。

付凌暉說，隨著各項政策效能進一步釋放，推動房市止跌回穩的動能將增強，對房市後期走勢保持樂觀的態度。（編輯：廖文綺/楊昇儒）1131115

李宇嘉
中國調整房地產相關稅收 分析指有望促進市場循環中共政治局罕見大篇幅提部署房市 陸媒：兩大不尋常
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.73
更多編輯台推薦新聞：