中國高薪挖角科技人才 美媒：西方政府陣腳大亂

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（中央社台北28日電）華爾街日報報導，中國科技公司龍頭華為開出3倍薪資試圖挖腳科技人才，目標包含台灣、歐洲、美國矽谷在內的幾個科技中心，這將使得美歐官員進一步思考是否要採取更多措施監管相關行動。

美媒華爾街日報昨天指出，去年秋天華為試圖挖走蔡司半導體技術生產股份公司（Zeiss SMT）員工。蔡司半導體為功能最強大的半導體生產必需的零部件。

知情人士透露，涉及蔡司半導體敏感技術的員工收到來自華為代表在領英（LinkedIn）留言、電子郵件和電話，華為向他們提供的薪酬待遇是現在的3倍，邀請他們加入華為。此舉引發德國情報官員調查。

報導說，台灣對中國招聘制定嚴格的規定。今年9月台灣已展開打擊行動，指控8家中國科技公司非法從台灣挖走人才，威脅台灣競爭力。

在台灣最近的打擊行動中，政府表示對4個城市的30個地點展開了突擊搜查，並訊問了65人。被指控非法挖角的8家公司包括一家中國的大型晶片工具製造商。

然而，美國與歐洲對大多數中國公司的招聘活動仍持相當開放的態度。

不過，歐洲情報官員說，他們一直非常關切，看到與中國有關聯的人員試圖從歐洲大陸的高科技公司以優厚條件招攬專家。

報導指出，中國明確表示，人才招募是當務之急，尤其是在AI等競爭性技術領域。2017年的一份政府AI發展藍圖呼籲吸引最尖端的人才。

商業諮詢公司DGA Group的合夥人崔歐洛（Paul Triolo）表示，吸引外國工程師對中國公司來說是一條寶貴的捷徑，因為他們的經驗無法被輕易複製或竊取。

許多國家的政府已經限制了與中國的學術和商業合作。許多工程師不願接受此類邀約，理由是聲譽風險以及對融入中國企業文化的擔憂。

不過報導指出，許多政府官員對能否阻止挖角行為表示懷疑。德國總理蕭茲（Olaf Scholz）領導的政府垮台後，一項可能讓中國企業更難在德國設立公司以招募人才的新立法很可能會失敗。

德國基督教民主聯盟（CDU）的梅爾茲（Friedrich Merz）對中國發出更強硬聲音。民調顯示，梅爾茲最有可能成為下一任德國總理。（編輯：呂佳蓉/周慧盈）1131128