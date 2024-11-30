中國前體操冠軍大跳性感舞 被禁關注後直言生存難

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（中央社台北30日電）前世界盃體操冠軍吳柳芳因發布性感熱舞影片，被質疑有損中國國家運動員的形象，還遭抖音禁止關注。她近日坦言「賺錢很難」，還遇到老闆拖欠薪水，為了生活才做網路主播，側面呈現了中國經濟現況。

前中國體操國手吳柳芳日前在社群平台發布了一系列跳舞影片，部分穿著性感、動作撩人，被形容為「擦邊舞」。造成話題後，關注她的粉絲爆增，引發網友正反論戰。其後，吳柳芳的抖音帳號24日被設為禁止關注，大量影片遭下架。

曾在東京奧運獲得女子體操項目冠軍的管晨辰對吳柳芳的行為表示強烈不滿，在留言中直指她「有損體操形象」。但也有許多網友認為，吳柳芳退役後有權選擇自己的生活方式，她跳的舞比起很多人已經算「保守」，只要沒有違法就不該受到指責。

港媒星島日報今天報導，近日流傳的一則影片中，吳柳芳表示自己並非刻意炒作；談及為什麼當網路主播，直言自己的窘境：「為了生活，我就是想改命。」

吳柳芳說，自己以往訓練、比賽總是受傷，一直沒有取得很好的成績，出到社會後，賺錢很難；工作後也不順心，在民營體操訓練做教練，收入也不高。

受到傷病的影響，吳柳芳在無緣倫敦奧運後，在2013年選擇退役。

另一段廣傳的影片則是吳柳芳在直播時講述自己心酸歷程。她曾簽約做網路直播，每天播滿6小時，底薪約人民幣3000、4000元（約新台幣1萬3500元到1萬8000元），但沒甚麼人看，就播不下去了。然後去做老師，結果被老闆拖欠薪水。再後來，她去體校當教練，一開始說有編制，結果做了兩年還是沒法納編。

中國經濟走下坡之際，吳柳芳的坦誠贏得了不少網友同情。

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前環球時報總編輯胡錫進28日晚間發表評論稱，這些影片與吳柳芳之前的運動員形象反差很大，但客觀來說，吳柳芳的影片並非這一類中最出格（超越常規）的。

胡錫進說，他個人不主張對吳柳芳做過重的處理，反對她發那些影片的網友們也不必對其行為「上綱上線」，提到「國家榮譽」的高度；「大家沒有必要一起把她想要的轉型之路堵死」。（編輯：張淑伶/楊昇儒）1131130