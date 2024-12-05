深圳高鐵工地不到2個月再崩塌 13名工人失聯

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（中央社記者邱國強北京5日電）中國廣東省深圳市區道路下方的深江鐵路工地，昨天深夜11時左右發生嚴重崩塌。據當地官方今天清晨通報，目前已知13名工人陷入失聯，事故道路目前已被封鎖，周邊居民並被緊急疏散。深江鐵路是興建中的高鐵路線。

綜合央視新聞等媒體報導及中國網路訊息，中共深圳市寶安區委宣傳部微信公眾號「濱海寶安」今晨通報，崩塌位置是在深圳市寶安區洲石路下方的的深江鐵路第5標段工地，13人失聯的數字是由施工單位中鐵四局上報。而10月12日，深圳市濱海大道附近的穗莞深城際鐵路工地才發生崩塌，所幸無人傷亡。

這起工地事故的影像今天凌晨在中國網路熱傳。畫面顯示，工地位在一處十字路口不遠處，但無法確定是否有路面上的車輛及人員落入崩塌的坑內。警方已在路上拉起封鎖線，人車無法接近事故現場。

目前事故發生原因仍然不明，但都指向路面下方的深江鐵路施工所致。有網友指稱是工地使用炸藥導致崩塌，但無法獲得證實。

根據通報，事故發生後，廣東省、深圳市官員即趕赴現場，深圳市政府及寶安區市政府並動員工程建設單位廈深鐵路廣東公司、施工單位中鐵四局、監理單位北京現代通號工程諮詢有限公司，以及應急、交警、交通等相關單位展開救援處置工作。

通報指出，目前事故現場周邊居民已被疏散，附近路段已進行臨時交通管制，事故原因正在調查中，崩塌工地正在處置中。

根據資料，深江鐵路屬高鐵路線，連接深圳與江門，途經東莞、廣州、中山等市，全長116.1公里，設計時速250公里（西麗至南沙段200公里），全線共設7座車站。

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中國官方先前宣傳，深江鐵路串連上述的粵港澳大灣區5座城市，是中國「八縱八橫」高鐵路網中的沿海通道重要組成部分。通車後，自深圳前海自貿區至廣州南沙自貿區只需半小時。

深圳市今年來施工事故頻傳。3月31日，深圳市寶安區「雪花科創城」工地發生崩塌，造成1人死亡，2人受傷；10月12日，深圳市濱海大道深圳灣海韻公園附近路段發生塌陷，所幸無人傷亡，原因是穗莞深城際鐵路施工所導致，與昨夜的崩塌同屬高鐵施工事故。（編輯：吳柏緯）1131205