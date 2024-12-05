本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
賴總統成首位進關島議會台灣總統 感謝友台決議將共同捍衛印太民主
首頁 / 兩岸

深圳高鐵工地不到2個月再崩塌 13名工人失聯

2024/12/5 09:49
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者邱國強北京5日電）中國廣東省深圳市區道路下方的深江鐵路工地，昨天深夜11時左右發生嚴重崩塌。據當地官方今天清晨通報，目前已知13名工人陷入失聯，事故道路目前已被封鎖，周邊居民並被緊急疏散。深江鐵路是興建中的高鐵路線。

綜合央視新聞等媒體報導及中國網路訊息，中共深圳市寶安區委宣傳部微信公眾號「濱海寶安」今晨通報，崩塌位置是在深圳市寶安區洲石路下方的的深江鐵路第5標段工地，13人失聯的數字是由施工單位中鐵四局上報。而10月12日，深圳市濱海大道附近的穗莞深城際鐵路工地才發生崩塌，所幸無人傷亡。

這起工地事故的影像今天凌晨在中國網路熱傳。畫面顯示，工地位在一處十字路口不遠處，但無法確定是否有路面上的車輛及人員落入崩塌的坑內。警方已在路上拉起封鎖線，人車無法接近事故現場。

目前事故發生原因仍然不明，但都指向路面下方的深江鐵路施工所致。有網友指稱是工地使用炸藥導致崩塌，但無法獲得證實。

根據通報，事故發生後，廣東省、深圳市官員即趕赴現場，深圳市政府及寶安區市政府並動員工程建設單位廈深鐵路廣東公司、施工單位中鐵四局、監理單位北京現代通號工程諮詢有限公司，以及應急、交警、交通等相關單位展開救援處置工作。

通報指出，目前事故現場周邊居民已被疏散，附近路段已進行臨時交通管制，事故原因正在調查中，崩塌工地正在處置中。

根據資料，深江鐵路屬高鐵路線，連接深圳與江門，途經東莞、廣州、中山等市，全長116.1公里，設計時速250公里（西麗至南沙段200公里），全線共設7座車站。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

中國官方先前宣傳，深江鐵路串連上述的粵港澳大灣區5座城市，是中國「八縱八橫」高鐵路網中的沿海通道重要組成部分。通車後，自深圳前海自貿區至廣州南沙自貿區只需半小時。

深圳市今年來施工事故頻傳。3月31日，深圳市寶安區「雪花科創城」工地發生崩塌，造成1人死亡，2人受傷；10月12日，深圳市濱海大道深圳灣海韻公園附近路段發生塌陷，所幸無人傷亡，原因是穗莞深城際鐵路施工所導致，與昨夜的崩塌同屬高鐵施工事故。（編輯：吳柏緯）1131205

#中國
#深圳市
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.105
更多編輯台推薦新聞：