中國大陸隨機暴力頻傳 經濟欠佳恐釀惡性循環

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（中央社記者李雅雯台北7日電）陸委會最新大陸與兩岸情勢簡報指出，中國大陸發生數起隨機暴力案件，在經濟惡化背景下，恐陷入經濟衰退、擴大鎮壓、激化民眾等惡性循環，可預測隨機暴力案件會繼續發生。

大陸委員會（陸委會）釋出最新一期、11月委外撰述大陸與兩岸情勢簡報，內容解析過去一段時間中國大陸發生數起隨機暴力、殺人案件等情形，直指相關社會狀況發生與中國大陸經濟欠佳有關。

簡報指出，中國大陸今年發生數起隨機暴力、殺人案件，珠海體育中心蓄意駕車衝撞事件造成大量死傷更引起中共總書記習近平要求徹查嚴懲。經濟衰退、失業率上升、貧富差距擴大等狀況，恐是報復社會型暴力事件發生原因。

不過這些孤狼式暴力行為缺乏組織能力，也很少將攻擊目標瞄準中共高層，難以引發真正改革，很容易被中共維穩系統壓制；對比河南鄭州大學生夜騎風潮，由於動員速迅、手段溫和，這種大規模群體事件反而引發中共更大的關注與壓制。

簡報提到，河南鄭州大學生夜騎風潮可以視作大學生追求自由的集體行動，不過無論實際動機為何，這種大規模群體事件，加上參與者多為大學生，都會被中共視作潛在威脅，於是相關單位立刻啟動封控機制。

「官員非正常死亡、隨機殺人案以及大學生的夜騎運動，反映了中國大陸在習近平掌權後，國家與社會之間的矛盾日益尖銳」，過去民眾為了賺錢容忍獨裁，在經濟惡化下，生活不順遂累積民怨，經濟衰退、擴大鎮壓、激化民怨恐成惡性循環。

簡報剖析，在經濟欠佳背景下，可預測隨機暴力、殺人案件與官員非正常死亡等狀況會持續發生；不過中共最忌憚的不是這些社會事件的發生，而是害怕這些事件觸發民怨，例如COVID-19疫情間，烏魯木齊火災激起數個城市的白紙抗議。

中共短期內可能會採取更加嚴苛的資訊封鎖減少民怨連鎖效應；不過在地方政府財政吃緊下，恐難再負擔大量維穩成本，對於資訊審查、鎮壓機器等控制能力有可能下降，這些部分值得後續持續關注。（編輯：吳柏緯）1131207