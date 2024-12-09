接受美媒專訪 川普稱最近與習近平通話

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張謙香港9日電）美國總統當選人川普表示，他最近與中國國家主席習近平通話。川普當選之後，外界關注他與習近平是否有互動，根據公開資料，習近平上月7日曾祝賀川普勝選。

英文南華早報今天報導，美國NBC（國家廣播公司）當地時間8日播放了對川普的專訪。川普在訪談中表示，他與習近平有協議，並與習近平相處得很好，兩人週內也曾溝通。

報導表示，這次專訪是上週五（6日）進行的，在訪問中，川普談到鴉片類止痛劑芬太尼（fentanyl）危機，並表示他可促請習近平在打擊毒品走私方面採取更強硬立場。

報導指出，川普當選後，習近平曾與他「通話」，祝賀他在選舉中勝選，這也是兩人在美國總統選舉之後首次「對話」。

根據中新網的報導，上月7日，中國外交部發言人在記者會上表示，習近平已向川普致賀。習近平指出，中美合則兩利、鬥則俱傷，一個穩定、健康、可持續發展的中美關係符合兩國共同利益和國際社會期待。

習近平希望雙方秉持相互尊重、和平共處、合作共贏的原則，加強對話溝通，妥善管控分歧，拓展互利合作，走出一條新時期中美正確相處之道，造福兩國，惠及世界。（編輯：周慧盈）1131209