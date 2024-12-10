本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
清大校務會議通過整併中華大學 估明年交計畫書
首頁 / 兩岸

涉嫌收賄 中國前農業農村部長唐仁健被捕

2024/12/10 17:19
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北10日電）中國前農業農村部黨組書記、部長唐仁健涉嫌收賄，國家監察委員會調查終結，移送至檢察機關審查起訴。中國最高人民檢察院對唐仁健做出逮捕決定。

中國官媒新華社今天報導，據最高人民檢察院消息，最高人民檢察院依法以涉嫌收賄罪對唐仁健作出逮捕決定。該案正在進一步辦理中。

公開資料顯示，唐仁健1962年8月出生於重慶，1983年8月參加工作，1991年3月加入中國共產黨。西南財經大學經濟學院產業經濟學專業畢業。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

唐仁健今年5月被查「落馬」，上個月被「雙開」。他是中共20屆中央委員，長期在農業部工作。2014年調任廣西，出任廣西自治區政府副主席；2017年調升甘肅省委副書記、省長；2020年12月任中央農村工作領導小組辦公室主任、農業農村部黨組書記與部長。

中共中央紀委國家監委網站11月通報，唐仁健因嚴重違紀違法，遭到雙開處分。通報提到，唐仁健非法收受巨額財物，在「脫貧攻堅」中搞盲目決策。（編輯：呂佳蓉/周慧盈）1131210

唐仁健
收受巨額財物 中國前農業農村部長唐仁健遭雙開
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

108
更多編輯台推薦新聞：