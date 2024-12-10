涉嫌收賄 中國前農業農村部長唐仁健被捕

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（中央社台北10日電）中國前農業農村部黨組書記、部長唐仁健涉嫌收賄，國家監察委員會調查終結，移送至檢察機關審查起訴。中國最高人民檢察院對唐仁健做出逮捕決定。

中國官媒新華社今天報導，據最高人民檢察院消息，最高人民檢察院依法以涉嫌收賄罪對唐仁健作出逮捕決定。該案正在進一步辦理中。

公開資料顯示，唐仁健1962年8月出生於重慶，1983年8月參加工作，1991年3月加入中國共產黨。西南財經大學經濟學院產業經濟學專業畢業。

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唐仁健今年5月被查「落馬」，上個月被「雙開」。他是中共20屆中央委員，長期在農業部工作。2014年調任廣西，出任廣西自治區政府副主席；2017年調升甘肅省委副書記、省長；2020年12月任中央農村工作領導小組辦公室主任、農業農村部黨組書記與部長。

中共中央紀委國家監委網站11月通報，唐仁健因嚴重違紀違法，遭到雙開處分。通報提到，唐仁健非法收受巨額財物，在「脫貧攻堅」中搞盲目決策。（編輯：呂佳蓉/周慧盈）1131210