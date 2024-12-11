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工商協進會秘書長朱曦辭世 家屬12日攜靈返台

2024/12/11 13:23
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（中央社台北11日電）工商協進會秘書長朱曦於9日參加兩岸企業家峰會期間在廈門辭世。兩岸企業家峰會今天表示，家屬已安排11日下午在廈門舉行簡單宗教儀式後，隨即火化，12日下午攜靈返台。

兩岸企業家峰會於11日發布新聞稿表示，朱曦熱心兩岸經貿合作，對兩岸經貿及產業融合發展作了大量工作與貢獻。峰會台灣方面的理事長劉兆玄、副理事長陳瑞隆、秘書長尹啟銘及大陸方面的理事長郭金龍、副理事長張平、秘書長林軍都十分不捨，並在10日峰會結束後同往訪視家屬表達哀悼之意，並致上最誠摯關懷之意。

對於福建省及廈門市全力配合協助處理朱曦的身後事宜表達感謝。

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文中指出，家屬已安排在11日下午2時在廈門舉行簡單宗教儀式後，隨即火化。峰會大陸方面及台灣方面副秘書長王憲及魏可銘，福建省及廈門市官員均將代表出席儀式，家屬將於12日下午攜靈返台。

朱曦現職為中華民國工商協進會秘書長，曾任駐世界貿易組織（WTO）代表團常任副代表、駐港「台北經濟文化辦事處」處長、陸委會企劃處處長和經濟部國際貿易局組長等，專長為區域經貿談判。（編輯：吳柏緯/謝怡璇）1131211

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