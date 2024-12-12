上海台協成立30週年 盼助台青在中國立足

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（中央社記者廖文綺上海12日電）上海市台灣同胞投資企業協會（上海市台協）11日舉行30週年慶典，上海市台協副會長蔡世明表示，活動除了回顧外，也給予台青代表鼓勵，希望協會能扮演好橋梁紐帶作用，幫助台灣年輕人在大陸立足。

據中共上海市委機關報解放日報消息，上海市台協30週年慶祝活動主題為「攜手共進，兩岸同心」，海峽兩岸企業家、上海台商代表、上海市台協會員等700餘人出席活動。大陸海協會會長張志軍、中共上海市委常委陳通也出席活動。

上海市台協副會長蔡世明接受中央社採訪時表示，昨天的週年活動圍繞在對歷任會長表達感謝，同時也請他們發表感言，整個活動重點在回顧，也是溫馨的大家庭聚會。活動也特別針對上海台協下各區工委會的台青部部長給予期許與鼓勵，並以傳遞「永生花」寓意傳承概念。

蔡世明表示，幫助年輕人是協會的期許，現在有很多台灣年輕人到大陸發展，「我們也希望協會能扮演好橋梁紐帶作用，讓年輕人能夠到上海來，知道找誰才能避免走彎路，能夠更好地在大陸立足。」

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據解放日報介紹，上海市台協於1994年創立，一直扮演上海台灣民間交流的橋梁和紐帶。目前，上海市台協有會員2200餘家，設有16個區工委會、11個行業及專業工委會。

上海市台協表示，上海正積極為廣大台商創造良好的營商環境，推出一系列惠台政策，讓台商能夠在上海安心發展。未來在上海的台商將「紮根上海、服務上海，積極融入新發展格局、實現高質量發展，繼續推動兩岸經貿交流與合作」。（編輯：張淑伶）1131212