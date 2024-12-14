習近平將赴澳門視察 出席主權移交25週年慶祝會

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（中央社記者邱國強北京14日電）今年12月20日是澳門主權移交中國25週年。新華社報導，中共總書記習近平將於18至20日前往澳門，出席澳門官方舉辦的慶祝大會暨澳門特別行政區第6屆政府就職典禮，並視察澳門。

澳門10月13日舉行特區行政長官選舉，唯一候選人岑浩輝在398名選舉委員會委員投票中，以394票當選澳門第6任行政長官。他與新任澳門特區政府成員將在12月20日宣誓就職。

為因應習近平將前往，澳門及隔鄰的廣東省早在11月底就提高安保級別。珠海市政府及廣東橫琴「粵澳深度合作區」工作辦公室11月30日即發布公告，宣布12月14至22日間，禁止任何未經批准的「低慢小」飛行物，在珠海市及合作區的空域飛行。

此外，深圳海警、海事、海關緝私等7個部門自11月30日起，就在深圳東西部海域以「澳門回歸25週年安保聯合行動」為名，展開巡查；而一直被官方規劃為當地旅遊行程的「港珠澳大橋遊」，12月1至22日間也將暫停。

在此之前，習近平曾於2022年7月1日出席香港主權移交中國25週年慶祝典禮。當時正值COVID-19疫情期間，習近平6月30日白天抵達香港，當晚卻夜宿深圳，7月1日再進入香港出席典禮，隨即離開。（編輯：張淑伶）1131214