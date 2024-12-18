習近平赴澳門 當地維安嚴密

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北18日電）20日是澳門主權移交25年，中國國家主席習近平今起一連三日訪問澳門，並主持新一屆政府就職典禮。自由亞洲電台報導，澳門維安空前嚴密，全城禁飛無人機，還有在英國的澳門社運人士被越洋警告「不要發表不和諧聲音」。

自由亞洲電台報導，習近平訪問澳門前幾週，澳門民航局已宣布，從12月14日至22日期間，全澳禁飛無人機，以確保慶祝活動「順利安全進行」。

除此之外，澳門當局也全力營造「祥和氣氛」。報導指出，現居倫敦的前澳門社運人士周庭希受訪表示，以往他身在澳門時，每逢澳門有大事發生，像是選舉或領導人到訪前，一名來自中國大陸的港澳公安系統人士都會到澳門和他見面，了解他會否組織示威行動。

周庭希指出，他移居英國後已甚少和對方聯絡。不過在習近平訪澳10日前，這名人士再次通過訊息聯絡他，查問他的近況，更明確表示澳門將舉辦主權移交25年慶典活動，叫他不要在各媒體和社交平台「發表不和諧聲音」、不要參與或組織相關活動。

他指出，儘管對方用字行文有禮，也沒有講明若他不從的話會有何後果，但很明確地向他發出警告。

他說，「作為一個英國公民，不能接受這樣肆無忌憚的跨國威脅」。「我覺得不應妥協，也不應接受他的請求。因為我現在身處英國，我身為一個英國公民，我覺得中國是一個別國，他這是干預一個英國公民行使言論自由，我認為這是一個很嚴重的侵犯行為」。

前澳門民主派立法會議員區錦新表示，近期也有來自中國人士約他喝茶聊天。

區錦新指出，今年澳門主權移交週年的維安措施比往年更嚴格，並指有朋友經港珠澳大橋由香港到澳門，入境時被搜查3次才放行。而對於澳門市民而言，他認為大部分人都是看戲心態，不少澳門人對到處封路感到煩厭，甚至直接離境出遊避開各種擾民措施。（編輯：呂佳蓉/謝怡璇）1131218