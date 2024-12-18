習近平18至20日視察澳門 港澳碼頭加強維安

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（中央社記者張謙香港18日電）中國國家主席習近平即將前往澳門參加主權移交慶祝活動及新一屆政府就職典禮，香港往來澳門之間的水上碼頭今天高度戒備，加強維安，所有在港登船的旅客都要逐一以人手檢查。

習近平今天稍後將會到澳門，準備出席週五舉行的慶祝澳門主權移交25週年大會暨澳門第6屆政府就職典禮，香港行政長官李家超也會赴會。

官方香港電台報導，在香港上環的港澳碼頭，當局今早加強維安，乘客需要按照目的地分流排隊，前往澳門的旅客需要接受安檢，海關方面以人手逐一檢查他們的隨身物品及行李，無人機等物品則禁止攜帶。

由於人手檢查需要更多時間，碼頭方面持續廣播，提醒乘客預留時間。

據報導，在澳門外港碼頭，有手持盾牌的警察在入境大堂戒備，入境旅客的隨身物品需要接受安檢。

除了水路外，連接香港、澳門和珠海的港珠澳大橋，其珠海段早於13日實施安全檢查。

本月16日，澳門海事及水務局已加強在海域巡查，沿岸、海上客運碼頭、遊艇碼頭、貨運碼頭、海上工程施工範圍等，都是監察的目標，相關人員還排查漁船、客船、工程船、躉船的安全設施，尤其是船上的易燃物品、危險爆炸品及違禁品等。（編輯：呂佳蓉）1131218