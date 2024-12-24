中國財政工作會議提積極措施 將提高赤字率

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（中央社台北24日電）中國全國財政工作會議23至24日在北京舉行。會議指出，2025年要實施更加積極的財政政策，包含安排更大規模政府債券、提高赤字率。

據中國官媒央視新聞報導，這一場會議總結2024年財政工作，並研究布置2025年任務，由財政部黨組書記、部長藍佛安作工作報告。

會議指出，2025年要實施更加積極的財政政策，持續用力、更加給力，打好政策「組合拳」。一是提高財政赤字率，加大支出強度、加快支出進度。二是安排更大規模政府債券，為穩增長、調結構提供更多支撐。

三是大力優化支出結構、強化精準投放，更加注重惠民生、促消費、增後勁。四是持續用力防範化解重點領域風險，促進財政平穩運行、可持續發展。五是進一步增加對地方轉移支付，增強地方財力，兜牢基層「三保」底線。

全國財政工作會議還提出2025年財政工作的6方面，包含擴大國內需求、支持現代化產業體系建設、支持保障和改善民生、支持城鄉區域融合發展、支持生態文明建設、支持高水準對外開放。

中國今年的赤字率為3%。日前路透社報導指出，分析人士多半預估明年赤字率為4%。（編輯：呂佳蓉/謝怡璇）1131224