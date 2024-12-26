中國修訂2023年GDP上調2.7% 稱不影響2024年增速

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（中央社記者廖文綺上海26日電）中國國家統計局今天公布第5次全國經濟普查結果，並上調2023年國內生產總額（GDP）2.7%，官方稱不影響2024年GDP增速計算。

根據中國國務院新聞辦公室網站，本次普查的時期資料為2023年度，普查對象為中國境內從事第二產業和第三產業活動的全部法人單位、產業活動單位和個體經營戶。

中國國家統計局局長康義指出，按照國民經濟核算制度和國際通行做法，中國國家統計局利用第5次全國經濟普查數據和有關部門資料，並同步實施城鎮居民自有住房服務核算方法改革，對2023年GDP進行了修訂。修訂後的2023年GDP為人民幣129兆4373億元（下同，約新台幣580兆元），比初步核算數增加3兆3690億元，增幅為2.7%。

康義表示，5年來，中國經濟經受住了多重的內外風險考驗，面對國際環境複雜深刻變化和疫情帶來的巨大衝擊，「戰勝了前所未有的困難挑戰」。

對於修訂2023年GDP核算數據是否會對2024年GDP增速造成影響，中國國家統計局副局長藺濤表示，2023年GDP核實後，2024年GDP總量會有所變化，但不會受到明顯影響。

藺濤介紹，在初步核算2024年GDP時，是以2023年GDP修訂數為基數，利用不同行業相關指標增長速度來核算，再根據這個增速和上年增加值總量來核算2024年的增加值總量。從過去4次經濟普查的情況來看，數據修訂對隨後的年份的GDP增速都沒有產生明顯的影響。

本次普查顯示中國就業市場發生變化，2023年底第三產業從業人員比2018年底增加25.6%，但第二產業從業人員減少4.8%。服務業經營主體大幅增加。2023年，第三產業增加值占GDP的比重為56.3%，比2018年提高了2個百分點以上。

經濟普查每5年開展一次，分別在逢3、逢8的年份實施。2023年是第5次全國經濟普查。（編輯：張淑伶）1131226