養牛業慘賠哀號 中國對進口牛肉立案調查引矚目

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（中央社記者邱國強北京28日電）中國商務部昨天宣布對進口牛肉進行保障措施立案調查，引發關注。該部發言人說，在進口牛肉衝擊下，中國相關產業遭受嚴重損害；中國畜牧業協會主管則稱，中國多數肉牛養殖戶已處於虧損，大量進口牛肉衝擊無疑是雪上加霜。

央視新聞報導，中國商務部27日作出這項宣布後，該部以不具名新聞發言人名義對此表示，近期中國畜牧業協會會同9個主產區協會，向調查機關提交「保障措施調查」申請，理由是近年來中國牛肉進口數量急劇成長，對國內產業產生了重大不利影響。

發言人說，申請人提交的證據顯示，中國牛肉進口量在2019至2023年期間大增65%，2024年上半年進口數量更達2019年上半年的2倍以上。在進口產品衝擊下，國內產業遭受嚴重損害。

他提到，調查機關根據中國法律及世貿組織（WTO）規則，應國內業界申請發起「保障措施調查」，維護中國國內產業合法權益。但這項調查「不針對特定國家和地區，不區分產品來源地」，調查期間不影響正常貿易。中方並願就此案與各方「保持溝通，進行友好磋商，照顧彼此關切」，共同維護好健康穩定的國際經貿環境。

中國畜牧業協會有關主管則在昨天深夜表示，中國2013年牛肉進口量不到30萬噸；2023年已達274萬噸，增加8倍多，相當於國內產量的36.4%，牛肉已經成為進口規模最大的肉類產品。而2024年以來，在中國國內牛肉產業嚴重虧損的情況下，牛肉進口仍在激增，1至11月已進口260萬噸，年增仍有4.3%。

這名主管說，自2023年6月以來，進口牛肉連續18個月單月進口量超過20萬噸，對中國養牛業衝擊十分嚴重。在中國國內肉牛養殖行情已經十分低迷，大部分養殖戶處於虧損的情況下，大量進口牛肉的衝擊無疑是雪上加霜，最直接的是造成養殖場戶大規模虧損，影響農民收入。

他指出，在進口牛肉衝擊下，中國國內牛肉和活牛價格快速下跌，目前牛肉價格已跌到近5年最低，活牛價格更跌到近10年最低。且有數據顯示，今年11月份賣出一頭肉牛平均虧損人民幣1600元（約新台幣7200元）以上，連續8個月虧損超過1000元，65%以上的養殖場戶處於虧損狀態。

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這名主管提到，中國目前很多養殖戶都是貸款養牛，牛賣不出價格，貸款就沒法還，即便勉強還上也是負債累累，不得不退出行業。更嚴重的是母牛被大量出售屠宰，影響產業安全。業界反映，牛肉過度進口已對中國肉牛產業造成實質性損害。

他說，若不盡快採取措施，肉牛產業根基將被動搖。因此業界強烈呼籲國家對進口牛肉採取管控措施，保護農民生計和產業安全。此舉符合WTO規則，且對中國國內肉牛產業產生穩定預期的作用。（編輯：陳鎧妤）1131228