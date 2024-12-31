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中國持續反腐 2024年59名中管幹部受處分

2024/12/31 16:04
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（中央社台北31日電）中共中央紀委國家監委網站日前發布「2024正風反腐記」，披露一年來有58名中管幹部接受審查調查，59名中管幹部受到處分，並指今年深化整治金融、國企、能源、煙草、醫藥、基建工程等領域的腐敗問題。

中央紀委國家監委網站29日發布「2024正風反腐記」指出，這一年反腐敗鬥爭已經進入深水區，絕對不能回頭、不能鬆懈，必須持續發力、縱深推進。

文章指出，根據中央紀委國家監委網站發布的訊息，一年來有58名中管幹部（一般為副部級以上官員）接受審查調查，59名中管幹部受到處分。

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文章表示，今年反腐工作有多方面，包括深化整治金融、國企、能源、煙草、醫藥、基建工程和招投標等權力集中、資金密集、資源富集領域的腐敗，並向工程招投標領域亂象「亮劍」，包括山東省紀委監委公布了6起工程建設招標投標領域腐敗問題典型案件。

今年也加大對行賄行為懲治力度，嚴查拉幹部下水，危害政治生態的行賄人，完善對重點行賄人的聯合懲戒機制，加大對行賄所獲不正當利益的追繳和糾正力度。同時又堅決懲治群眾身邊腐敗問題，瞄準教育、就業、醫療等民生領域集中整治，以及深化鄉村振興領域不正之風和腐敗問題專項整治等。（編輯：陳鎧妤/周慧盈）1131231

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