蘇州中學聘13教師 8博5碩10人清華北大畢業

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（中央社台北1日電）中國江蘇省蘇州中學日前公布優秀畢業生錄用名單，13個教師職位有8人是博士、5人是碩士，其中10人畢業於名校北京清華大學及北京大學，名單一出隨即引發議論。

綜合九派新聞等陸媒報導，蘇州中學近日公布校方赴大學招聘2025年應屆高層次優秀畢業生錄用名單，其中顯示錄用的13名畢業生中，北京清華大學6人、北京大學4人，而具博士學位的有8人、碩士學位5人。值得注意的是無一人畢業於師範學校。

對於讀到博士而到中小學教書，報導引述21世紀教育研究院院長熊丙奇表示，這並非新現象，甚至已是常態。

熊丙奇說，「現在每年畢業的研究生就已經達到了100萬，從學歷比例來看，相當於上世紀90年代畢業的本專科生」。

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至於蘇州中學這次招聘教師都為名校畢業生而無一師範專業的現象，熊丙奇認為，一是名校畢業生在筆試、面試的表現確實較普通師範專業學生更為優異，此外學校招聘也確實存在名校傾向，「覺得招聘到名校畢業生，是教師隊伍建設的一個重要政績」。

網友則指名單反映中國「內捲」（過度且近乎無效的競爭）極嚴重，「其實這是就業形勢不好，那麼高學歷的都找不到好工作」、「看來高端也擁擠」、「放棄多年科研成果，來擠教育的賽道，退而求其次」、「這麼幹，師範學校存在的意義是什麼？」、「本質是學歷貶值和內捲加劇」。（編輯：周慧盈/呂佳蓉）1140101