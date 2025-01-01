中國延後退休元旦上路 15年內調高3至5歲

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（中央社台北1日電）中國今天發布「實施彈性退休制度暫行辦法」，延後退休正式上路。目前職工達到按月領取基本養老金最低繳費年限者，可申請提前或延後退休，均不得超過3年。接下來將用15年時間，逐步將退休年齡分情況調高3至5歲。

中國全國人大常委會去年9月13日通過「全國人民代表大會常務委員會關於實施漸進式延遲法定退休年齡的決定」，從2025年1月1日起，將用15年時間，逐步將男職工的法定退休年齡從60歲延後到63歲；將女職工的法定退休年齡從50歲、幹部55歲，分別延後到55歲、58歲。

據新華社報導，為貫徹落實上述「決定」，中國人力資源社會保障部、中央組織部、財政部等三部門1日發布「實施彈性退休制度暫行辦法」。

「辦法」提出，自2025年1月1日起，職工達到國家規定的按月領取基本養老金最低繳費年限，可以自願選擇彈性提前退休，提前時間距法定退休年齡最長不超過3年，且退休年齡不得低於女職工50歲、（幹部）55歲及男職工60歲的原法定退休年齡。

「辦法」規定，職工自願選擇彈性提前退休的，至少在本人選擇的退休時間前3個月以書面形式告知所在單位。

職工達到法定退休年齡時，所在單位與職工協商一致的，可以彈性延後退休，延後時間距法定退休年齡最長不超過3年，所在單位與職工應提前1個月以書面形式明確延遲退休時間等事項。彈性延後退休期間，所在單位與職工協商一致，可以終止彈性延後退休，按規定辦理退休手續。

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北京大學中國保險與社會保障研究中心主任鄭偉表示，過去的法定退休年齡是一個剛性的節點，大家到點了就必須退，改革後的法定退休年齡是一個基準點，職工實際可退休的年齡拓展成為一個彈性區間，在這個範圍內可根據自身和所在單位情況自由選擇。

中國人社部此前指出，2023年，中國大陸60歲以上人口2.97億人，占總人口比重21.1%；65歲以上人口超過2.17億人，比重15.4%，高齡化趨勢明顯。與此同時，勞動年齡人口數量從2012年起持續下降，年均減少300萬人以上，未來勞動年齡人口占總人口比重還將進一步降低。延後法定退休年齡，能夠減緩勞動年齡人口下降趨勢，保持經濟社會發展的動力和活力。（編輯：楊昇儒/周慧盈）1140101