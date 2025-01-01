阿里巴巴與大潤發分手 555億元出售高鑫零售

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（中央社台北1日電）阿里巴巴集團今晚公告，以港幣131.38億元（下同，約新台幣555.7億元）出售所持高鑫零售全部股權。高鑫旗下擁有大潤發品牌，是中國大陸最大的實體綜合大賣場經營商。

阿里巴巴2023年以來持續出售非核心資產，退出傳統實體零售業務。

財聯社報導，阿里巴巴集團1日晚間在港交所公告，子公司及New Retail與德弘資本訂立協議，出售所持高鑫零售全部股權，合計占高鑫零售已發行股份總數約78.7%。

根據協議，阿里巴巴子公司及New Retail將有權就待售股份收取最高金額約131.38億元，相當於每股1.75元。

公告稱，阿里巴巴將持續聚焦核心業務，提升股東回報。

藍鯨財經先前報導，2011年，大潤發與歐尚集團合併成立高鑫零售，同年在港交所上市，市值一度超過1000億元。

阿里巴巴對高鑫零售的投資始於2017年，並在2020年增持其股份，直接和間接共持有高鑫零售約72%股份，成為高鑫零售控股股東。當時的高鑫零售在中國大陸超市行業市占率15.7%，排名第一。

高鑫零售旗下擁有大潤發、大潤發Super、M會員店這三個主力業態。

報導指出，阿里巴巴控股高鑫零售的目的是進一步融合中國零售領域的線上線下資源，推進新零售戰略。

高鑫零售2022會計年度出現首次虧損，在採取系列措施後，2024年前6個月的業績報告顯示，業績與前一年同期相比終於轉虧為盈。

儘管如此，如今的阿里巴巴在重塑業務，將重點放在技術驅動的網路平台業務、AI驅動的科技業務和全球化的商業戰略。

2024年2月，阿里巴巴董事會主席蔡崇信在財報會上明確表示，「傳統實體零售業務不是阿里的核心業務，退出這類業務也是合理的做法，但這需要時間，根據市場情況慢慢實現」。

去年12月17日，阿里巴巴公告出售旗下的銀泰百貨，並因此虧損約人民幣93億元（約新台幣415億元）。（編輯：張淑伶/楊昇儒）1140101