香港獨立書店辦閱讀活動 參觀者遭警員截查

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（中央社記者張謙香港3日電）據報導，香港20多家獨立出版社上週在上環太平山街見山書店舊址及附近店鋪舉辦社區閱讀活動，期間警方在附近布防，截查參觀者。

根據明報今天的報導，這些出版社上月底起舉行相關活動，昨天為活動最後一天，現場所見，不少到訪書店的市民離開後被警員截查及要求出示身分證，包括香港記者協會前主席楊健興。

報導表示，在整個活動舉辦的7日期間，活動地點附近都有警員巡邏及進行截查。

報導引述參加這次活動的「藍藍的天」出版社負責人伍自禎說，對於警方連日布防感到有點意外，知道警方嘗試維持秩序，但想不到規模這麼大。

他說，警員沒有進入店鋪，只有一次指耶誕樹及書架妨礙街道。他說，一直都依法舉行活動，不擔心。

楊健興則說，離店時有警員要求他出示身分證，他曾問什麼事，對方回答循例進行。他指截查是預計之內，對於警方為何對相關活動進行布防，他無話可說。

見山書店為本地小型及獨立書店之一，2019年香港爆發「反送中」運動，該店曾於同年6月12日響應示威者提出的罷工、罷業、罷課「三罷」行動，暫停營業一天，令該店受到外界關注之餘，也捲入了這場政治風暴。

今年3月底，見山書店結業，該店預告結業時曾指出，書店被人多次匿名投訴，又被不同政府部門檢控，最終無奈結業。

見山書店結業後，有人在社交平台留言，緬懷書店之餘，也嘆息香港失去多元的自由氣息。（編輯：謝怡璇）1140103