中國規範對企業行政檢查 嚴禁任性處罰

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（中央社台北4日電）中國國務院辦公廳日前發布意見，首次對涉企行政檢查作出系統性規範。意見指出，檢查過程要做到「五個嚴禁」、「八個不得」， 包含嚴禁逐利檢查、嚴禁任性處罰企業、不得亂查封、亂扣押、亂凍結等規定。

據證券時報3日報導，中國國務院辦公廳日前印發「關於嚴格規範涉企行政檢查的意見」，堅決遏制亂檢查，防止逐利檢查、任性檢查，涉企行政檢查要做到「五個嚴禁」、「八個不得」，切實減輕企業負擔。

意見明確，嚴禁逐利檢查，不得接受被檢查企業的任何饋贈、報酬、福利待遇，不得參加被檢查企業提供的宴請、娛樂、旅遊等活動，不得由被檢查企業支付消費開支或將檢查費用轉嫁給企業，不得強制企業接受指定的中介機構提供服務。

意見規定，嚴禁干擾企業正常生產經營，不得刻意要求法定代表人到場。嚴禁任性處罰企業，不得亂查封、亂扣押、亂凍結、動輒責令停產停業。嚴禁下達檢查指標，不得將考核考評、預算項目績效與檢查頻率、罰款數額掛鉤。嚴禁變相檢查，不得以觀摩、督導、考察等名義行檢查之實。

意見提到，今年6月底前，國務院有關主管部門要建立本領域分級分類檢查制度，公布現有的行政檢查標準；有關主管部門要公布同一行政機關對同一企業實施行政檢查的年度頻率上限。能合併檢查的，不得重複檢查；能聯合檢查的，不得多頭檢查；能通過書面核查、訊息共享、智慧監管等方式監管的，不得入企實施現場檢查。

意見強調，涉企行政檢查以屬地管轄為原則，國務院有關主管部門要在今年12月底前建立健全行政檢查異地協助機制，明確相關規則。

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新華社報導指出，此次中國國務院發布意見是首次對涉企行政檢查作出系統全面規範，傳遞嚴格規範涉企行政檢查、不斷優化營商環境的明確訊號。

報導提到，雖然官方近年來明確要求進一步規範涉企執法、監管行為，很大程度上遏制亂檢查。但涉企行政檢查還存在事項多、頻率高、隨意性大，以及任性檢查、運動式檢查、以各種名義變相檢查等突出問題。（編輯：謝怡璇/呂佳蓉）1140104