滬深兩交易所邀外資機構座談 呼籲對中國保持信心

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（中央社記者吳柏緯台北6日電）新春剛開市，中國上海、深圳兩交易所隨即與外資機構舉辦座談會，盼積極建言獻策，並發揮與全球市場溝通的作用，呼籲外資機構對中國市場保持信心。

綜合香港經濟日報、界面新聞與新京報，滬深兩交易所於5日晚間發布消息表示，已於近期召開外資機構座談會，就近期A股市場形勢聽取意見與建議。

上交所的公告指出，近期邀集8家外資機構代表交流，充分聽取意見建議，歡迎外資機構建言獻策，「共同推進資本市場進一步全面深化改革，實現高質量發展」。與會機構就深化中國資本市場對外開放、進一步促進資本市場發展提出了具體建議。

上交所強調，中國經濟基本面穩固，在複雜的國際環境下展現出強大韌性，隨著一系列經濟政策實施，經濟回升的態勢持續加強，為資本市場持續推動創新開放、進一步全面深化改革提供了有利條件。

上交所又指，希望外資機構積極建言獻策並發揮國際投資銀行和投資機構的優勢，扮演與全球市場的溝通橋樑，共同建設安全、規範、透明、開放、有活力、有韌性的資本市場。

深交所的公告強調，外資機構是A股市場的重要參與者，深交所高度重視與外資機構的溝通交流，不斷增強市場透明度和可預期性，為境外機構投資營造良好環境。

深交所在會中表示，中國經濟基礎穩、優勢多、韌性強、潛能大，長期向好的支撐條件和基本趨勢沒有變，呼籲外資機構堅定信心，堅持長期主義，共同推動中國資本市場持續健康發展。（編輯：陳鎧妤）1140106