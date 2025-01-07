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川普指已與習近平透過幕僚對談 中：重視這一表態

2025/1/7 16:03
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（中央社記者邱國強北京7日電）針對川普昨天表示，他與中國國家主席習近平已透過幕僚對談，但指控中國一直在經濟上敲美國竹槓，中國外交部發言人郭嘉昆今天說，中方重視川普上述表態，中美並透過各種方式保持溝通。至於中美經貿合作的本質是「互惠互利」。

中國外交部下午舉行例行記者會。郭嘉昆在回答外媒提問時，作上述表示。

郭嘉昆說，中方重視川普（Donald Trump）的上述表態，中美透過各種方式保持著溝通。中方願與美方秉持「相互尊重、和平共處、合作共贏」的原則，推動中美關係「穩定、健康、可持續」發展，造福兩國惠及世界。

他聲稱，關於「中美經貿合作的有關言論」，中方一貫認為，中美經貿合作的本質是「互惠、互利」。「中美各自的成功是彼此的機遇，中美各自的發展是彼此的助力」。中方願按照「相互尊重、和平共處、合作共贏」的原則，推動中美經貿關係「穩定、健康、可持續」發展。

路透社報導，美國總統當選人川普美東時間6日接受保守派脫口秀主持人修伊特（Hugh Hewitt）訪問時表示，他與習近平已透過幕僚對談，「我們已經在談。我們透過他們的代表談話」。

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根據報導，川普並形容，習近平是個「強大且有力」的人，在中國「受人尊敬」，「我想我們可能會處得非常好，我這麼預測」。然而，川普在訪談中，卻也再次指控中國一直在經濟上「敲美國竹槓」。

川普將在1月20日再度就任美國總統，先前他已表態邀請習近平及其他外國領袖出席華府的就職典禮。但專家認為，習近平不太可能出席。（編輯：張淑伶）1140107

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