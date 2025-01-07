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黎智英被扣押多年 聽力大大衰退

2025/1/7 16:10
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（中央社記者張謙香港7日電）香港壹傳媒集團創辦人黎智英被控違反國安法的案件今天續審，黎智英再出庭自辯，期間他在庭上表示，自己被收押4年多以來，聽力大大衰退。

綜合本地媒體的報導，對於黎智英表示聽力大大衰退，法官回應說，若他遇到困難，可告知法庭。

此外，在今天的審訊上，引導黎智英自辯的大律師展示資料顯示，2020年10月22日，黎智英在訪談節目「Live Chat with Jimmy Lai」中表明，希望川普連任美國總統。

他解釋，所以希望川普連任，是因為川普曾承諾採取堅決措施解決香港問題，而對方是「言出必行」的人，相信若對方連任，「我們便有可能處理『國安法』」。

黎智英並承認，他主張美國在多方面貿易與中國「脫鈎」，也提倡美國限制向中國輸出晶片等，認為有關做法正確，美國應予以延續。

黎智英被控兩項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪，以及一項串謀發布煽動刊物罪，案件自2023年12月中開審，去年7月法官裁定表面證據成立。

去年11月底，黎智英開始為此案自辯，案件早前因假期休庭超過半個月之後，今天續審，由辯方大律師引導黎智英自辯。

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香港「反送中」運動於2019年初爆發，翌年2月底起，黎智英先後多次被捕，罪名包括未經批准集結、刑事恐嚇，以及勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪等。

黎智英首次是在家中被捕，其後被判刑後，又因為其他罪名而在獄中被捕，以及被起訴新罪名。（編輯：張淑伶）1140107

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