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無差別傷人事件 中共新時代楓橋經驗成效有限

2025/1/11 14:40
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（中央社記者李雅雯台北11日電）陸委會委外撰述報告指出，中共推廣「新時代楓橋經驗」，強調群眾監督、自發維穩的社會治理模式；不過去年發生數起無差別傷人事件，顯示動員群眾強化社會管控方式成效有限。

大陸委員會（陸委會）最新委外撰述大陸與兩岸情勢簡報解析中共推廣的「群眾監督群眾」治理模式。

報告提到，中國大陸領導人習近平力推新時代楓橋經驗，強調矛盾問題就地解決，「小事不出村、大事不出鄉鎮、矛盾不上交」；象徵基層與社會問題可以在地獲得疏通、化解，形成社會自我治理格局。

「楓橋經驗」源於毛澤東時期浙江省紹興市諸暨縣楓橋鎮，指的是以群眾力量實現「階級改造」、穩定社會秩序的經驗，過去運用群眾監督、說服、改造「四類分子」進行階級鬥爭；現在則被用於一種群眾監督、自發維穩的治理模式。

中國大陸去年有數起無差別傷人事件。中國大陸珠海體育中心去年11月發生駕車衝撞無差別傷人狀況，釀成多人傷亡。中國大陸公安部隨即開會表示，「深刻汲取教訓、舉一反三，堅持和發展新時代楓橋經驗」。

報告表示，新時代楓橋經驗治理模式成效有限。中國大陸發生數起重大治安案件，這與經濟表現欠佳脫不了關係，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後，企業經營不易、失業問題嚴峻等問題導致民間負面情緒累積。

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報告指出，數起無差別傷人案件為「孤狼式」、突發性犯案，其實很難透過群眾監督模式預先制止；新時代楓橋經驗在不同地方運作也有差異，例如廣東珠海、江蘇無錫許多在地社區成立「平安志願者」團隊，不過由於都市化程度高，難用熟人社會方式監督地方治安與進行維穩。

報告在結語提到，中國大陸經濟成長放緩，社會治安危機與治理問題逐漸浮現，中共希望透過群眾監督群眾等社會自我治理方式降低治理成本，不過從數起無差別傷人事件來看，新時代楓橋經驗成效有限；隨著川普（Donald Trump）重返白宮，中國大陸2025年政經挑戰更大，中共也將承受更大的社會治理壓力。（編輯：呂佳蓉）1140111

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