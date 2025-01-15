面對川普貿易政策不確定性 中國散戶投資熱情消退

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（中央社台北15日電）路透社報導，中國許多散戶對經濟政策感到失望，加上對美國貿易關稅的憂慮，於1月初陸續拋售股票。散戶資金約佔中國股市的70%，此番股票拋售導致中國股市出現近10年來最疲弱的新年開局，可能阻礙北京當局穩定資本市場的努力。

2024年9月底，中國宣布降息和捍衛市場的意圖，市場似乎處於復甦邊緣，投資者紛紛投入股市，帶動滬深300指數在兩週內大幅上漲。

中國人民銀行也啟動人民幣5000億元（約新台幣2.2兆元）的互換便利工具，為機構投資者購買股票提供資金；但至2024年底，該計畫只動用人民幣500億元。

投資者正等待更多具體政策，大盤隨後冷卻，2025年一開始，上海和深圳股市的股價迄今下跌約6%，成為全球表現最差的主要市場。

散戶投資者張建安（Zhang Jianan，音譯）表示，當看到金融機構將資金投入長期國債和高股息股票時，就知道機構對經濟持悲觀態度，市場行為不會說謊。

另一名當沖客盧德龍（Lu Delong，音譯）去年9月底看漲中國股市，但對中國股市的樂觀情緒在新年第一週煙消雲散。他認為，目前股市正在壓迫政府採取更有利的政策。

報導提到，外國投資者也已撤出市場。高盛集團（Goldman Sachs）寫道，全球避險基金在去年刺激政策帶動的反彈期間提高對中國市場的曝險，但很快就平倉，而全球多頭基金「大體上保持觀望」。

北京凌通盛泰資產投資管理中心董事長董寶珍表示，政府需要一個可持續的牛市來為經濟復甦提供資金，但另一次暴漲暴跌將「摧毀財富、損害消費並損害中國經濟」。

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Alpine Macro首席新興市場與中國策略師王岩表示，最大的不協調可能是市場期待大爆發，北京則處於觀望模式，等待成長狀況和川普的政策。

思睿集團（GROW Investment Group）合夥人兼首席經濟學家洪灝則認為，川普威脅要對中國商品徵收60%的關稅，是巨大的不確定性來源。「現在市場極其動盪，而川普又難預測，所以現在不是急於入市的好時機。現在得等待政策的改變。如果沒有機會，就不要行動，要有耐心」。（編輯：謝怡璇/吳柏緯）1140115