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賴總統主張小兩會先談 國台辦：陸客來台名單擱置中

2025/1/15 12:54
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（中央社記者邱國強北京15日電）針對總統賴清德元旦表示，兩岸可由台旅會與中國海旅會先進行談判，中國大陸國台辦發言人陳斌華今天聲稱，首批陸客赴台團隊遊的名單至今仍被台方擱置；而「民進黨當局頑固堅持台獨分裂立場」是兩岸協商對話無法恢復的根本原因。

中國大陸國務院台灣事務辦公室上午舉行例行記者會，陳斌華在回答媒體提問時，作上述表示。

陳斌華聲稱，賴清德在元旦答問中以「台灣」、「中國」指稱兩岸，是「不折不扣的台獨分裂謬論」。這再次證明，「『民進黨當局』頑固堅持台獨分裂立場，一再進行謀獨挑釁，是兩岸協商對話無法恢復的根本原因」。

他宣稱，陸方一直積極推動兩岸人員往來正常化和各領域交流常態化。在兩岸旅遊問題上，2023年5月宣布恢復台灣居民來大陸團隊遊。2024年4月、8月先後對福建居民赴馬祖、金門旅遊和赴台灣本島團隊遊作出安排，並採取措施切實推動。

2024年12月，陸方明確表示，樂見包括上海居民在內的大陸居民早日恢復赴台旅遊，將積極研究擴大大陸居民赴台旅遊。

陳斌華聲稱，「民進黨當局」2020年以疫情為藉口禁止大陸居民赴台，叫停台灣旅行社經營赴大陸團隊遊業務，迄今未解除禁團令。2024年6月又將台灣居民來大陸旅遊警示調升至「橙色」，拒不回應全面恢復兩岸客運直航航點航班；對台灣旅遊業界提出的平潭到台灣包船申請也遲遲不回應，大陸居民首批赴台團隊遊的名單，「至今還擱在民進黨當局有關部門的案頭」。

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他宣稱，恢復大陸居民赴台旅遊，關鍵在「民進黨當局」能否盡早撤除對兩岸人員往來和交流合作設置的「種種障礙」。

陳斌華又說，陸方不反對恢復兩岸制度性協商，但協商總歸要有基礎。只要回到「九二共識」的共同政治基礎上，兩岸的對話交往並不存在障礙。（編輯：周慧盈）1140115

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