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盧比歐稱應讓中國知道侵台代價太高 北京：不容干涉

2025/1/16 16:56
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（中央社台北16日電）美國準國務卿盧比歐15日表示強烈支持豪豬戰略，讓中國相信侵略台灣代價遠高於可能獲得的利益，以達嚇阻效果。中國外交部今天回應稱，「台灣問題純屬中國內政，不容任何外部干涉」。

美國聯邦參議院外交委員會15日上午對盧比歐（Marco Rubio）人事案召開聽證會，盧比歐於會中就豪豬戰略定義指出，美方盼透過讓中國相信，儘管北京最終可能會在侵台行動獲勝，但所付出的代價太過高昂來達到威懾的效果，這對保衛台灣至關重要。

據環球網，中國外交部發言人郭嘉昆今天在例行記者會回應稱，「台灣是中國的，台灣問題純屬中國內政，不容任何外部干涉。當前台海和平的最大挑戰是台獨分裂活動和外部勢力的干擾破壞」。

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他說，美方應樹立正確的對中認知，停止無端攻擊抹黑中國；並恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，恪守不支持台獨的承諾，停止縱容台獨分裂勢力，停止在台灣議題上干涉中國內政。

郭嘉昆說，中方始終按中國國家主席習近平提出的相互尊重、和平共處、合作共贏的原則看待和處理中美關係，同時堅決捍衛自身主權安全和發展利益。（編輯：謝怡璇/楊昇儒）1140116

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