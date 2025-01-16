福建強化對台工作 陸委會：中共大力推動融合

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（中央社記者李雅雯台北16日電）中國大陸福建強化對台工作，對台任務較重的縣（市、區）單獨設置台辦。陸委會今天回應，機構組織對應重視程度，從單獨設置台辦可見，中共確實大力推動福建對台融合工作。

大陸委員會（陸委會）16日下午召開例行記者會，由副主委兼發言人梁文傑主持，他於會上做出上述表示。

梁文傑表示，中國大陸福建省2018年做過機構改革，整合成立福建省政府台港澳事務辦公室；2024年拆分，將台灣事務辦公室獨立出來，現在又在對台任務較重的縣市區單獨設置台辦，顯見中共確實大力推動福建對台融合工作。

陸委會副主委沈有忠日前表示，中共在離島搞統戰，使金門達成「有實無名」一國兩制，國民黨立委陳玉珍提案全數刪除沈有忠今年度特別費預算23萬4千元。

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梁文傑回應，沈有忠所言意在提醒中共的手段與企圖，陸委會對於金馬建設、發展一直是高度支持的，例如小三通加開船班、寬鬆地允許陸籍人士前往金馬觀光以因應當地經濟需求，對於金馬提供許多政策協助。

梁文傑強調，不過還是要提醒，中共對台灣、金馬的目的是要促融促統，一些統戰手段大家也耳熟能詳，「我們還是要提醒大家，不要因為小利而被拉攏」。（編輯：張淑伶）1140116