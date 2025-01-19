加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
以色列稱加薩停火協議已生效 調停國卡達證實
首頁 / 兩岸

中國網信辦整治春節網路言論 禁止鼓吹不婚不育

2025/1/19 16:36
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳柏緯台北19日電）春節將至，中國網信辦再度進行「網路環境整治專項行動」，除了挑起對立與醜化春節習俗的行為、AI生成假訊息，鼓吹不婚不生的言論也在這波整治行動的範圍中。

綜合澎湃新聞、中新網，中國網信辦宣布，為了營造喜慶祥和的春節網路氛圍，決定自19日起展開為期1個月的「清朗2025年春節網路環境整治」專項行動，營造積極向上、文明健康的春節網路氛圍。

根據公告的文件，這次重點整治6個方面的問題，分別是「挑起極端對立」、「炮製不實訊息」、「宣揚低俗惡俗」、「鼓吹不良文化」、「違法活動引流」、「侵害消費者權益」。

其中，在「挑起極端對立」中特別強調，不得藉春節晚會、春節檔影視作品或熱門體育賽事活動等話題，挑起互相謾駡、引戰；也不得惡意醜化攻擊春節民風民俗、傳統習慣等活動，借機發表「地域黑」等歧視性內容。

近年中國生育率持續下降，官方用盡方法試圖鼓吹生育，地方政府更是為了落實中央政策而出現了「催生電話」等為人詬病的作法。

這樣的情形也展現在這次的整治行動中，公告中特別強調，不得刻意渲染鼓吹不婚不育、反婚反育等話題。

對於不實資訊的整治則強調不得製造、傳播涉公共政策、社會民生、春運等謠言資訊，虛構突發事件的原因、細節、進展等。不得發布「陰謀論」。此外，也不得製作有關家庭倫理、情感糾紛等矛盾衝突的劇情，避免傳遞不良價值觀。

這份公告中也提到，禁止使用AI工具惡意製造虛假形象，以及與春節相關的社會性話題，借機誤導網友，造成負面影響。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

此外，也不得打著春節演出、休閒娛樂等各類名義，發布含有低俗、擦邊等內容的直播、短影音。

中國網信辦要求各地網信部門要結合屬地實際情形，讓實施方案更細緻，第一時間落實並督促進行清理整治，取得實效；平台要成立工作小組加強春節期間值班，切實加強內容審核管理。同時，也將及時公布典型案例查處情況和治理成效，形成有力震懾。（編輯：周慧盈）1140119

#中國
#中國網信辦
#中新網
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

65
更多編輯台推薦新聞：