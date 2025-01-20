新華社：韓正會見范斯 雙方可就經貿關係加強對話

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（中央社台北20日電）中國國家副主席韓正19日與美國候任副總統范斯（J.D.Vance）在美國會面。據新華社報導，韓正表示，經貿關係是雙方共同關心的重要問題，儘管中美之間有分歧摩擦，但兩國的共同利益和合作空間巨大，雙方可就此加強對話與協商。

美國候任總統川普（Donald Trump）及候任副總統范斯將於美東時間20日宣誓就職。川普邀請中國國家主席習近平出席就職典禮，而習近平派出韓正作為其特別代表出席典禮。

韓正在川普與范斯宣誓就職前，在當地時間19日在美國華盛頓會見范斯。

新華社報導，韓正轉達習近平對川普的問候，並祝賀范斯當選。韓正表示，近日習近平與川普進行了重要通話，就下階段中美關係發展達成許多重要共識。中方願與美方一道，堅持元首外交的戰略引領，落實好習近平與川普達成的重要共識，推動中美關係穩定、健康、可持續發展。

韓正指出，「中美兩國都是偉大的國家，中美兩國人民都是偉大的人民，當前我們都在努力實現各自發展目標和夢想」。只要雙方堅持相互尊重、和平共處、合作共贏的原則，就一定能夠相互成就，造福兩國，並為世界和平與發展作出重要貢獻。

根據中方訊息，范斯請韓正轉達川普對習近平的誠摯問候，表示川普日前與習近平通話，就兩國關係中的重要問題進行了良好溝通。

他說，經貿關係對美中雙方都很重要。中國在國際事務中發揮著日益重要的影響，美方願與中國發展長久、富有成果的關係，加強雙方在國際和地區問題上的對話合作，共同促進世界和平穩定。

另據新華社，韓正當天也在華盛頓與美中貿易委員會、美國商會等工商界人士代表會面，並與特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）會面。

韓正表示，中美之間擁有廣泛共同利益和廣闊合作空間，中美關係開好局、起好步，保持穩定發展，符合中美兩國人民的共同福祉和國際社會的普遍期待。

韓正說，美國工商界一直是支持中美關係的中堅力量，是中美經貿合作和中國改革開放的參與者、見證者、貢獻者和受益者。中國將堅定不移推進改革開放，持續改善優化營商環境。希望美國企業繼續投資中國、扎根中國，積極發揮橋樑作用，為中美關係穩定、健康、可持續發展作出更大貢獻。

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根據中方訊息，美國工商界人士表示，川習通話向外界傳遞了積極訊號，令人振奮。美中作為世界上最富有活力和科技最發達的前兩大經濟體，理應展開互利合作，找到建設性和穩定的相處之道。美工商界看好中國經濟前景和在中國發展機遇，支持美中加強對話溝通，推動雙邊關係和經貿合作不斷向前發展。

韓正在會見馬斯克時表示，歡迎包括特斯拉在內的美國企業抓住機遇，共享中國發展的成果，為促進中美經貿關係作出新的更大貢獻。馬斯克表示，特斯拉公司願深化對中投資合作，為促進美中經貿往來發揮積極作用。（編輯：呂佳蓉/陳鎧妤）1140120