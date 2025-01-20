俄羅斯報告：中國海軍實力將在2049年前與美國相當

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（中央社台北20日電）俄羅斯國際事務委員會專家起草的報告「中國-2049：未來分析」預測，中國海軍作戰實力將在2049年前與美國相當。這意味中國海軍可能需要20年以上才能追上美國。

俄羅斯衛星通訊社中文網16日報導，俄羅斯國際事務委員會專家起草的報告「中國-2049：未來分析」預測，中國海軍作戰實力將在2049年之前達到與美國海軍比肩的水平，尤其是在海軍裝備方面與美國發展相當，而且數量更多。

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報告表示，「考慮到當前的發展趨勢，中國海軍將根據國家利益的需要，以確保在世界各地區全球常態化軍事存在為目標」，並預計中國海軍將擁有大量航空母艦、配置巡航飛彈的水面戰艦、大量海軍陸戰隊和先進的登陸艦隊。中國海軍也將在擴大的境外基地和補給站網絡獲得依靠，並將擁有在公海補給艦船的巨大能力。

報告稱，中國軍隊可能會擴大在境外的常態化存在。中國當前僅在東非國家吉布地擁有海外軍事基地，未來可以預計在非洲西海岸和中東也會有中國的基地。（編輯：陳鎧妤/周慧盈）1140120