上海福建團客來台 陸委會：台旅會將聯繫海旅會

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（中央社記者李雅雯台北23日電）中國大陸文旅部日前宣布，將於近期恢復福建、上海居民赴台團體旅遊。陸委會今天重申，雙方應循觀光小兩會協商細節，台旅會將於近期聯繫對岸海旅會。

大陸委員會（陸委會）23日召開例行記者會，由副主委兼發言人梁文傑主持，他於會上做出上述表示。

梁文傑表示，兩岸觀光斷了好幾年，組團社、接待社名單恐也有所變動，包括未來旅遊路線、旅行社分配等細節都必須先加以討論，建議應由台旅會、海旅會（觀光小兩會）溝通、協商。

梁文傑指出，台旅會近期將聯繫海旅會，期待可以溝通雙方關切事項，以利後續執行，以及確保健康有序旅遊交流。

外傳有上海、福建旅遊業者組成踩線團將來台，梁文傑回應，目前沒有收到正式申請。

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他說，踩線團是指由旅遊相關專業人士組成的團，過去一年多約有90多個踩線團來台參加旅展；近期報載上海、福建踩線團將來台，這未必與中國大陸文旅部擬開放措施有所相關。

梁文傑強調，目前由旅遊相關專業人士組成的踩線團是循專業人士來台交流途徑申請來台，他們來台看看哪些地方好玩，評估將來觀光開放是否列入行程等；由於中國大陸文旅部尚未正式宣布將台灣列為可組團出遊地點，所以來台團體都不是旅遊團。（編輯：楊昇儒）1140123