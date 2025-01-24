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深圳日童遇刺身亡案 兇嫌被判死刑

2025/1/24 19:40（1/24 20:06 更新）
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深圳日本學校一名男童去年9月18日在校外被一名男子刺傷。圖為事件現場。（共同社）
深圳日本學校一名男童去年9月18日在校外被一名男子刺傷。圖為事件現場。（共同社）
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（中央社台北24日電）中國廣東省深圳市去年9月18日發生一名10歲日籍男童遇刺身亡案，據日媒共同社報導，日本駐中國大使金杉憲治在北京向媒體透露，深圳市中級人民法院今天開庭審理，判處一名40多歲的中國男子死刑。

日本讀賣新聞也引述日本外務省的消息作以上報導。

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該案發生在2024年9月18日早晨，就讀深圳日本人學校的日籍男童在上學途中遇刺，隔日淩晨不治。外界認為當天是「九一八事變」93週年，中國反日情緒高漲，這是針對日本人的犯罪。中國有關部門則堅稱是「偶發個案」。

讀賣新聞去年10月18日報導引述知情人士透露，這名犯案男子因為求職進展不順利，心生不滿。「這名男子認為，如果他做了一件大事，就會引起關注；如果他刺傷日本人，就會引起很大的反響，同時會有一些人支持他」。而深圳日本人學校是該男子在網路上找到的。（編輯：楊昇儒/張淑伶）1140124

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