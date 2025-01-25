「投降容易老」 鄒幸彤獄中過40歲生日藉歌傳心聲

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（中央社台北25日電）因涉港區國安法被控煽動他人顛覆國家政權罪的前香港支聯會副主席鄒幸彤，昨天在獄中度過40歲生日，也是關押以來第4個生日；她引用一首廣東歌歌詞「投降容易老，認命沒有種」傳達心聲。

美國自由亞洲電台24日披露了上述消息。鄒幸彤在獄中發出生日感言表示，已收到外界的祝福，也送上廣東歌「至少做一件離譜的事」作為感謝。

鄒幸彤引用這首歌其中一句歌詞「投降容易老，認命沒有種」，勉勵她想念或想念她的好友、認識和不認識的戰友。

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香港2019年發生「反送中」運動後，不少泛民主派人士先後被捕及被起訴，鄒幸彤是其中之一，備受國際社會關注。

2021年12月，鄒幸彤獲得中國民主教育基金會（Chinese Democracy Education Foundation, CDEF）頒發第35屆傑出民主人士獎，同年又得到獨立中文筆會林昭紀念獎；2023年還獲得法國及德國政府頒授的「法德人權及法治獎」。（編輯：周慧盈/楊昇儒）1140125