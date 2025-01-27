習近平考察3天後 瀋陽副食品商場附近傳爆炸

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（中央社台北27日電）中國網路流傳多部影片顯示，26日中午遼寧省瀋陽市瀋河區東順城街「大東副食品商場」門口街道，發生不明原因爆炸。值得注意的是，中共總書記習近平23日才到訪當地考察，了解節日期間市場供應和居民生活。

根據自由亞洲電台、星島日報等媒體報導，臨近農曆春節前夕，遼寧瀋陽「大東副食品商場」附近發生爆炸，事發時擠滿排隊人潮，由於爆炸威力過強，多人倒地受傷，現場混亂。

一段影像顯示，爆炸時間為1月26日中午12時36分。

社群平台X帳號「李老師不是你老師」26日上傳多部影片。根據影片內容顯示，爆炸現場煙霧彌漫，大批民眾在爆炸後倒在人群中，有人用手掩住頭部，似乎在按壓傷口，另有多人倒地不動，或是倉皇逃跑離開，還有電動車遭到嚴重損毀。目前未知具體傷亡情況。

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另有影片顯示，「大東副食品商場」周邊道路已被封鎖。

習近平在不久前才到訪考察過當地。根據中國官媒央視新聞報導，23日上午，習近平在遼寧省瀋陽市考察了瀋陽大東副食品商場和當地社區，了解當地節日期間市場供應、群眾生活保障和優化便民惠民服務、提升居民生活品質等情況。（編輯：呂佳蓉/吳柏緯）1140127