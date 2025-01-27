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中國房企萬科人事大地震 總裁祝九勝裸退

2025/1/27 20:05
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（中央社台北27日電）中國知名房地產公司萬科今天公告，日前被傳遭到中國警方帶走的總裁祝九勝因「身體原因」辭職，不再擔任公司任何職務。

據星島日報、香港01等媒體報導，萬科企業公布高層人事變動，郁亮辭任董事會主席，祝九勝辭去所有職務，深鐵董事長辛傑接任主席。

萬科的公告指出，因工作調整原因，郁亮申請辭去公司董事會主席職務，將繼續擔任公司董事，並擔任執行副總裁職務。因身體原因，祝九勝申請辭去公司董事、董事會投資與決策委員會委員、總裁、首席執行官、授權代表等職務。祝九勝辭職後不再擔任公司任何職務。

該公司並宣布，經公司第20屆董事會第12次會議決議，萬科大股東深鐵集團董事長辛傑獲選舉為董事會主席。

另外，萬科同時發布業績預告，預計2024年歸屬上市公司股東淨虧損人民幣450億元（下同，約新台幣2025億元），2023年同期盈利121.63億元，2024年較2023年下降470%。扣除非經常性損益後的淨虧損410億元，2023年同期盈利97.94億元，2024年較2023年下降518.6%。

財聯社報導指出，深圳市、廣東省和國家有關部門高度關注、積極支持萬科穩定生產經營，依法依規維護購房人、債權人、投資人合法權益。

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深圳市國資委負責人強調，截至2024年底，深圳市屬國資國企資產超過5兆元，全年營收超兆元，規模大、實力強，有能力、有實力，也有足夠的「子彈」，支持地鐵集團通過一切可能的市場化、法治化手段推動萬科穩健發展。

祝九勝日前傳出被公安機關帶走，但是隨後透過微信發文「報平安」。這起事件加劇了市場對於持續不振的中國房地產業的擔憂。（編輯：呂佳蓉）1140127

祝九勝
萬科CEO被公安帶走 加劇投資人對中國房地產擔憂傳被公安帶走 中國萬科總裁祝九勝更新朋友圈
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