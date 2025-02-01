接待能力不足 三亞西島數千客滯碼頭

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（中央社台北1日電）中國愈來愈受歡迎的小景點、小城市接待能力備受考驗，海南省三亞市西島大年初二（1月30日）有數千遊客滯留碼頭，高聲齊喊「退票」抗議，景區工作人員表示「遊客太多了」。

香港明報今天作了上述報導，並指景區工作人員原本稱「不是船不夠、是遊客太多了」，再次引發遊客不滿，景區昨天致歉。

報導說，西島是距離三亞15公里的小島，面積2.8平方公里。景區昨天通報稱春節旺季期間遊客上島意願強，人數超出預期，而且離島乘船時間集中在下午4至6時，導致候船時間延長，不過當晚9時許所有遊客已全部離島；但有遊客反應景區能力不足，大年初一搭船排隊就花了2小時。

同樣是離島的廣東汕頭南澳縣近年建了跨海橋，農曆新年也出現遊客爆滿現象，外地遊客抱怨人太多，島內計程車亂加價；而如同汕頭，因為民俗活動成為旅遊熱點的福建泉州市在除夕、大年初一每天接待遊客都在200萬人次以上。

潮州市牌坊街昨天下午舉行文化巡遊，現場水泄不通，當局因此宣布，由於巡遊現場人流過度密集，為確保公共安全，取消原定今天和明天（初五）的牌坊街文化巡遊活動。

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報導提到，廣東深圳各大公共遊玩場所新春期間也是「人滿為患」；另近年成為賞雪熱門地點的四川瓦屋山景區預訂人數達到上限，遊客投訴買票、搭索道都要排長龍，景區昨天就公告大年初四「客滿」。

另據陸媒澎湃新聞引述數據顯示，今天（中國春運第19天）全社會跨區域人員流動量預計達3億814萬人次，其中鐵路客運量1330萬人次、公路人員流動量2億9096萬人次（高速公路及普通國省道非營業性小客車人員出行量2億6439萬人次、公路營業性客運量2657萬人次）、水路客運量150萬人次、民航客運量238萬人次。（編輯：周慧盈/廖文綺）1140201