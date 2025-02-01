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中國年輕人消費新趨勢 省小花大追求自我

2025/2/1 18:04（2/1 18:11 更新）
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中國年輕人2024年消費趨勢之一是「人化」養寵盛行。他們將寵物視為家人和朋友，不僅捨得花錢，更講究健康、精細化養寵。圖為2024年10月25日，第三屆上海寵物時裝週，愛寵人士攜寵物在台上走秀。（中新社提供）中央社 114年2月1日
中國年輕人2024年消費趨勢之一是「人化」養寵盛行。他們將寵物視為家人和朋友，不僅捨得花錢，更講究健康、精細化養寵。圖為2024年10月25日，第三屆上海寵物時裝週，愛寵人士攜寵物在台上走秀。（中新社提供）中央社 114年2月1日
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（中央社台北1日電）剛過去的2024年，中國年輕人消費出現新趨勢，他們追求性價比，娛樂能省則省，又在買「谷子」、養寵物花錢不手軟。療癒經濟與玄學生活崛起，則是中國年輕人追求自我的體現。

南方都市報等多家陸媒盤點2024年消費趨勢，發現年輕人理性消費的同時，也會將「自我關懷」、「自我愉悅」放在首位，一邊捧紅「禁止蕉綠」等自帶諧音梗的綠色植物，一邊帶火「谷子經濟」與「玄學生活」等。

首先就是「反向消費」爆紅。去年開始，「年輕人勇闖3.5分飯店」一度成為熱門話題，他們不再相信高星好評，而是湧入名不見經傳的「蒼蠅館子」，喝起一杯人民幣9.9元（下同，約新台幣45元）的咖啡，去批發市場淘貨。

中國年輕人不再一味追求貴，不再拘泥某個品牌，而更在意性價比和產品本身的價值，確保買入的商品是自己所需的。他們購物時不僅「貨比三家」，還信奉「可以買貴的，但不能買貴了」，堅信萬物皆可「平替」。

其次是新療癒經濟興起。2024年，情緒綠色植物銷售火爆，包括取名為「禁止蕉綠」的水培香蕉、「放輕鬆」的盆栽香松、「註定紅」的朱頂紅等。這些年輕上班族在辦公桌養起自帶諧音梗的綠色植物緩解焦慮，追求情緒優先，愉悅至上。

2024年另一趨勢則是「精神遠方」漸成為主流。中國年輕人流行活動當中，排名靠前的是逛公園和City Walk兩大免費活動，而夜店、KTV、酒吧、密室逃脫等娛樂反而是過時。

「不是詩與遠方去不起，而是樓下公園更有性價比！」新消費理念下，中國年輕人重新定義「詩和遠方」，遠方不再只是物理空間，而是城市裡不經意的生活角落，也能感受獨特的文化氛圍。與此同時，「公園20分鐘效應」就此出現，他們就近到公園散步、發呆、曬太陽，實現「精神快充」。

2024年「谷子」經濟的興起，則反映中國年輕人「該省就省，該花就花」。

「谷子」就是英文goods的諧音，是動漫、遊戲、漫畫、偶像等版權作品衍生出的周邊商品，常見的包括徽章、立牌、鑰匙扣、雷射票。像是日本動漫「排球少年」中某個角色的徽章在二手平台早已被炒到7.2萬元一枚。

報導指出，谷子不僅具有商品屬性，更承載著年輕人的情感寄託和社交需求。興趣消費的帶動下，年輕人為快樂買單，並構建強認同感和歸屬感的圈子。隨著動漫愛好者的群體不斷擴大，「谷子文化」從虛擬世界走入現實，催生出聚焦於二次元IP周邊商品的「谷子經濟」。

2024年另一消費趨勢則是「人化」養寵盛行。現在中國年輕人養寵物追求「窮養自己，富養寵物」，將寵物視為家人和朋友，不僅捨得花錢，更講究健康、精細化養寵。不光要吃飽，還要吃的新鮮、豐富、健康。同時，美麗的穿搭也不再是人的特權，寵物穿搭也開始流行。寵物的床墊、寵物的推車、防曬服等周邊，也成為消費者是否愛寵的新選擇。

數據顯示，2024年中國單隻寵物犬年均消費金額2961元，年增3%；單隻寵物貓年均消費2020元，上升4.9%。在天貓2024年「雙11」購物節，8個寵物品牌首度躋身億元俱樂部，1340個寵物品牌成交翻倍。

最後是玄學生活成時尚。玄學開始在中國年輕人中流行，除了塔羅牌、星座、紫微斗數，更多是透過一些具有「儀式感」的行為，來幫助自己安下心來，希望有美好寓意的事物可為自己提供情緒價值，或為生活帶來一些期待之中的變化。

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因此，他們流行「工位裝修」，熱衷於在辦公桌放上財神爺，旺財相關的周邊在電商平台熱賣。此外，寓意美好的柿子造型湯圓、元寶造型車載香薰等上架即熱銷，蝴蝶元素的飾品爆紅。

報導提到，連鎖超市盒馬去年底上架一款香薰，造型為盒子內堆滿金元寶，取名為「錢的味道」，被網友捧為盒馬「最偉大的單品」。「凡事求一個好兆頭」，中國年輕人選擇為好運買單，帶有祈福屬性的商品備受追捧。（編輯：楊昇儒/廖文綺）1140201

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