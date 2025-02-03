加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 兩岸

中國公安部：反對美方以芬太尼為由加關稅

2025/2/3 10:31
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北3日電）美國對中國商品加徵10%關稅，中國公安部表示，堅決反對美方以芬太尼等問題為由對中國加關稅，並指美國芬太尼危機源於自身，甩鍋推責無助解決問題，也將嚴重損害中美禁毒領域的合作基礎。

美國總統川普（Donald Trump）已簽署行政命令，對從中國進口商品加徵關稅。中國公安部新聞發言人2日表示，就美方宣布以芬太尼等問題為由對中國輸美產品加徵10%關稅表示強烈不滿和堅決反對。

中國公安部表示，美國芬太尼危機的根源在其自身，減少國內毒品需求、加強執法合作才是治本之策，一味向他國甩鍋推責無助於真正解決問題，也將嚴重損害中美雙方禁毒領域的合作和信任基礎。中方敦促美方糾正錯誤做法，維護中美禁毒合作來之不易的良好局面，推動中美關係穩定、健康、可持續發展。

google news透過 Google News追蹤中央社

中國公安部又指，近年來，中美在禁毒領域廣泛展開務實合作，在物質列管、情報交換、個案合作、網路廣告清理、毒檢技術交流、多邊互動等方面，取得諸多進展，成效有目共睹。

中國公安部表示，中國作為聯合國3項禁毒公約締約國，始終堅定履行國際禁毒義務，並積極與包括美國在內的世界各國展開禁毒國際合作。中方在本國並無規模性濫用情況下，本著人道主義，應美方請求，於2019年在全球率先正式整類列管芬太尼類物質，而美國至今都未永久性整類列管。中方整類列管後，未再收到美方查獲來自中國此類物質的通報。（編輯：陳鎧妤/謝怡璇）1140203

川普
日相石破茂下週訪白宮 傳有意邀請川普出席世博開幕川普關稅政策 日本財長：高度關切對全球經貿影響
芬太尼
川普加徵10%關稅 中國：將向WTO提訴訟、採反制措施川普威脅徵關稅 墨西哥總統暗示可能報復
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

69
更多編輯台推薦新聞：