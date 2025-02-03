中國公安部：反對美方以芬太尼為由加關稅

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北3日電）美國對中國商品加徵10%關稅，中國公安部表示，堅決反對美方以芬太尼等問題為由對中國加關稅，並指美國芬太尼危機源於自身，甩鍋推責無助解決問題，也將嚴重損害中美禁毒領域的合作基礎。

美國總統川普（Donald Trump）已簽署行政命令，對從中國進口商品加徵關稅。中國公安部新聞發言人2日表示，就美方宣布以芬太尼等問題為由對中國輸美產品加徵10%關稅表示強烈不滿和堅決反對。

中國公安部表示，美國芬太尼危機的根源在其自身，減少國內毒品需求、加強執法合作才是治本之策，一味向他國甩鍋推責無助於真正解決問題，也將嚴重損害中美雙方禁毒領域的合作和信任基礎。中方敦促美方糾正錯誤做法，維護中美禁毒合作來之不易的良好局面，推動中美關係穩定、健康、可持續發展。

透過 Google News 追蹤中央社

中國公安部又指，近年來，中美在禁毒領域廣泛展開務實合作，在物質列管、情報交換、個案合作、網路廣告清理、毒檢技術交流、多邊互動等方面，取得諸多進展，成效有目共睹。

中國公安部表示，中國作為聯合國3項禁毒公約締約國，始終堅定履行國際禁毒義務，並積極與包括美國在內的世界各國展開禁毒國際合作。中方在本國並無規模性濫用情況下，本著人道主義，應美方請求，於2019年在全球率先正式整類列管芬太尼類物質，而美國至今都未永久性整類列管。中方整類列管後，未再收到美方查獲來自中國此類物質的通報。（編輯：陳鎧妤/謝怡璇）1140203