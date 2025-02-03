美加關稅 中國商務部專家：中歐應維護貿易正常往來

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（中央社台北3日電）美國總統川普已下令對中國加徵10%關稅，並曾威脅對歐盟課徵關稅，迄今未落實。中國商務部研究院專家撰文表示，面對美國的關稅大棒，中歐有責任探索維護國際貿易正常往來，反對貿易問題政治化。

中國日報中文網今天刊登中國商務部國際貿易經濟合作研究院（商務部研究院）歐洲所所長姚鈴、副研究員夏傳信的文章，作出上述表示。

文章指出，今年是中國和歐盟建立外交關係50週年，在全球經濟增長放緩、川普重返白宮帶來更多不穩定不確定因素的形勢下，作為世界2大主要經濟體、經濟全球化和貿易自由化的受益者和堅定支持者，中歐攜手合作將給世界經濟包容性增長帶來穩定性和確定性。

文章指出，中國和歐盟是重要經貿夥伴，據中國海關統計，2024年中國與歐盟貨物貿易進出口總額為7858億美元，年增0.4%，其中中國對歐盟出口5164億美元，年增3.0%，自歐盟進口2694億美元，年降4.4%。歐盟是中國的第3大出口目的地和第2大進口來源地。據歐方統計，中國則是歐盟第1大進口來源地和第3大出口目的地。

文章表示，中國將歐盟視為中國式現代化的重要夥伴，堅持合作共贏。但近年來歐盟在對中關係中更加突出「競爭者」和「制度性對手」的定位，將安全因素置於經濟因素之上，實施對中經貿「去風險」政策。

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但作為出口導向的外向型經濟體，歐盟經濟的發展需要超大規模的中國市場，歐元區主權債務危機期間對中出口的強勁增長及中國資金的流入，有力拉動了歐盟經濟的復甦。

文章表示，美國摒棄多邊主義、回歸「美國優先」的單邊主義，全球貿易可能陷入四分五裂的不利局面。面對美國的「關稅大棒」，中歐雙方有責任探索維護國際貿易正常往來，同時兼顧各自產業發展的路徑，反對貿易問題政治化，讓貿易回歸經濟本身屬性，這將有助於重新激發貿易對經濟增長的積極作用。（編輯：陳鎧妤/張淑伶）1140203