中國商務部：管制鎢等物項出口 係維護國家利益

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（中央社台北4日電）中國商務部今天起針對鎢等5大物項實施出口管制，中方宣稱在管制發布前已通報有關國家。而這項管制係根據「維護國家安全和利益需要」依法實施，也是「國際通行做法」，且有利於更好地「履行防擴散等國際義務」。

中國商務部下午以層級較高的不具名發言人答記者問名義，作上述表態。但這一表態也提到，「出口符合相關規定的，將予以許可」。

中國商務部發言人首先說，這項出口管制於發布日起正式施行，此前已經向「有關國家和地區作了通報」。

發言人聲稱，對鎢等相關物項實施出口管制是「國際通行做法」。中國作為全球主要的鎢等相關物項生產國和出口國，長期以來「堅定履行防擴散等國際義務」，根據「維護國家安全和利益需要」，依法對特定相關物項實施出口管制。

中國商務部發言人宣稱，這次管制增列相關物項，體現了「統籌發展和安全的管制理念」，有利於更好地「維護國家安全和利益」，有利於更好地「履行防擴散等國際義務」，有利於「保障全球產業鏈供應鏈安全穩定」。

華爾街日報報導，中方這項出口管制沒有特別提及任何特定國家，但這些金屬用在許多尖端行業中，而這些行業正日益成為美中競爭的焦點。例如，鉬可使鋼材更堅固且更不容易生鏽，碲則被用於太陽能電池板。

在此之前，中國商務部2023年限制了鍺和鎵的出口。這兩種礦物對生產半導體、飛彈系統和太陽能電池至關重要。此外，中國還限制了30多種相關金屬和其他材料的出口。

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報導指出，美國10年前曾在世界貿易組織（WTO）就中國對鎢和鉬的出口限制與中國發生爭執，稱這些限制不符合國際貿易規則。

中國商務部及海關總署稍早宣布，今天起對鎢、碲、鉍、鉬、銦等相關物項實施出口管制，這5種物項屬於稀有金屬或稀有元素。此舉被視為中方對美國總統川普（Donald Trump）宣布對中國加徵10%關稅的反制措施。（編輯：邱國強/謝怡璇）1140204