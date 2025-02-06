DeepSeek掀資安疑慮遭限制 中國：反對泛化國安

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（中央社台北6日電）中國新創公司「深度求索」（DeepSeek）旗下AI引發資安疑慮，遭多國禁止或限制使用。中國外交部發言人郭嘉昆今天對此表示，中國反對泛化國安概念，並強調政府沒有要求企業或個人違法採集數據。

財聯社報導，中國外交部下午舉行例行記者會。郭嘉昆在回答媒體提問時說，中方一貫反對泛化國家安全概念、將經貿科技問題政治化的做法，同時中方也將堅定維護中國企業的合法權益。

郭嘉昆強調，中國政府高度重視並依法保護數據隱私和安全，從來沒有也不會要求企業或個人以違法形式採集或存儲數據。

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DeepSeek爆紅，除了對全球AI界造成衝擊外，也引發資安風險、資料蒐集行為、中國大外宣等疑慮。韓國、澳洲等國陸續宣布禁用DeepSeek，其他國家也祭出因應措施。

義大利下令限制DeepSeek取用義大利用戶的個資；荷蘭隱私權監管機構、德國個資保護部門計劃都宣布對DeepSeek展開調查。（編輯：謝怡璇/邱國強）1140206