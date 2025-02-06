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香港獨立出版社書店經營困難 憑澎湃熱誠堅持下去

2025/2/6 20:00（2/6 20:46 更新）
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香港資深媒體人區家麟的著作「最後的信仰」及「二千零四十七夜」在2024年香港書展被要求下架，今年在台北書展上架。中央社記者陳鎧妤攝 114年2月6日
香港資深媒體人區家麟的著作「最後的信仰」及「二千零四十七夜」在2024年香港書展被要求下架，今年在台北書展上架。中央社記者陳鎧妤攝 114年2月6日
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（中央社記者陳鎧妤台北6日電）今年台北書展最少有29家香港獨立出版社及書店參加。有香港出版社負責人直言，雖然要面對紅線，但近年來香港獨立出版社及書店有所增加，若非大家心中有澎湃的熱情，難以克服眼前的困難。

香港獨立出版社「藍藍的天」出版資深媒體人區家麟的著作「最後的信仰」及「二千零四十七夜」，在2024年香港書展被要求下架。出版社負責人伍自禎今年帶了這2本書來台北書展。

伍自禎說，現在在香港從事出版要「自我審查，紅線很清楚」，反而是灰色地帶範圍很大，不知道當中有沒有風險，有時要跟編輯或作者很細仔商討「句子甚至用字有沒有問題」。

令人鼓舞的是，伍自禎發現，香港近年來獨立出版社及書店多了起來。

他說，「現在加入做出版社或書店，一定是非商業原因，是有一種情懷及熱誠，那種熱情很澎湃。如果熱情不夠澎湃，會很快放棄，因為現在面對很大難度，如果沒有這熱誠，很難可以克服這些困難，所以新加入及繼續做的人，內心都很有熱誠」。

伍自禎則表示，他觀察到另一個現象，就是多了20至40多歲讀者閱讀社會性議題的書，如關注弱勢社群或社區發展的書等。「以前這些書很難賣出，現在多了有興趣看的人。幾年前香港人主要關注時事、歷史等等，現在多了人關心社會內的社區發展等」。

在香港從事出版面對不少困難，伍自禎有沒有想過將出版事業轉移來台灣？他直接回答「我不會」，「因為我很鍾意（喜歡）香港，我是不想走的人，我真的很喜歡我出生及成長的地方，所有的記憶都在這裡，出版在香港賺不到錢，但有一種情懷在。如果搬離開了，對我來說沒有大意義」。

今年參加台北書展的香港獨立書店，包括由前香港區議員黃文萱經營的「獵人書店」。

2021年黃文萱不滿港府要求區議員重新宣誓而辭職，於2022年開設了「獵人書店」，由獨立書店常客變成書店店長。

她向中央社記者說，在香港經營獨立書店最大的困難是租金及人手成本高，「在如此惡劣的情況下，政府部門仍有很多不必要的『關心』，為已經不容易的工作增加很大壓力」。

黃文萱所指的政府部門「關心」，就是書店不時被港府部門巡查。在香港，一些獨立書店頻繁地被政府部門巡查。例如被巡查有沒有違反消防條例，或舉辦活動被投訴，便會有政府人員到店巡查。

她說，另一方面就是要考慮所賣的書是否會違法，需要自我審查，造成心理壓力。

黃文萱直言，在香港經營獨立書店「不能說是前景黯淡，但也不是很明朗」，自己想將喜愛的書推薦給其他人。

她表示，暫時沒想到將書店遷移來台灣，台港兩地書店的經營都面對不同困難，在香港面對經營成本高的問題；在台灣也面對連鎖書店、電子書等挑戰。

香港獨立書店「艺鵠書店」今年在台北書展聯合另外28家獨立出版社、書店及小誌，包括「藍藍的天」、「獵人書店」等，一共帶來119本不同的香港書籍與台灣讀者分享。攤位主題為「文字出走，閱讀香港」。

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「艺鵠書店」經理曾凱鈴表示，「在香港做書店難，做獨立書店更難，要做到自主出版更難」，但仍有很多出版社、書店及作者默默耕耘，希望將一個個小故事集結起來，形成一個美麗的風景，讓台灣人更了解香港。

曾凱鈴說，正因經營困難，行業內互動更多，大家會互相幫忙，希望將好書流傳下去。（編輯：邱國強）1140206

香港「艺鵠書店」經理曾凱鈴表示，香港仍有很多出版社及書店等默默耕耘，出版好書。中央社記者陳鎧妤攝 114年2月6日
香港「艺鵠書店」經理曾凱鈴表示，香港仍有很多出版社及書店等默默耕耘，出版好書。中央社記者陳鎧妤攝 114年2月6日
香港「獵人書店」店長黃文萱6日表示，在香港經營書店面對租金及人手成本高，再加上不時被政府部門巡查，為已不容易的工作增加壓力。中央社記者陳鎧妤攝 114年2月6日
香港「獵人書店」店長黃文萱6日表示，在香港經營書店面對租金及人手成本高，再加上不時被政府部門巡查，為已不容易的工作增加壓力。中央社記者陳鎧妤攝 114年2月6日
香港獨立出版社「藍藍的天」負責人伍自禎6日表示，近年香港獨立出版社及書店多了，大家心中有澎湃的熱情，才能克服面前的困難。中央社記者陳鎧妤攝 114年2月6日
香港獨立出版社「藍藍的天」負責人伍自禎6日表示，近年香港獨立出版社及書店多了，大家心中有澎湃的熱情，才能克服面前的困難。中央社記者陳鎧妤攝 114年2月6日
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