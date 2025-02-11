北京關注香港財政赤字 夏寶龍南下了解情況

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（中央社記者張謙香港11日電）中國主管香港和澳門事務的高層官員夏寶龍近日到深圳考察並會晤香港官員。據指出，夏寶龍此行旨在了解香港當局的財政赤字問題，不希望因此影響社會穩定。

中共中央港澳工作辦公室主任、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍日前到珠海橫琴調研後，8日起轉到深圳調研3天，期間香港政務司司長陳國基和財政司司長陳茂波等港府官員到深圳會晤夏寶龍。

明報今天在報導中引述中國全國港澳研究會顧問劉兆佳說，夏寶龍此行旨在了解港府處理財赤的最新措施。

劉兆佳說，香港財赤影響投資和營商環境，也可能導致社會不穩，北京中央對此一直高度關注；他並相信北京方面早已就香港財赤作出指示，而夏寶龍此行旨在了解政府措施。

劉兆佳說，北京方面關注香港的財赤能否公平、公正處理，以免影響得來不易的社會穩定局面。

過去6年間，港府有5年出現財赤，商界和社會對此高度關注，而陳茂波將於本月底發表年度財政預算案，預料將會提出改善財赤的措施。

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陳茂波此前表示，初步估算，政府於2024至25年度的綜合赤字約為港幣1000億元（下同，約新台幣4200億元），高於預計的481億元。

對於港府如何解決財赤，香港研究協會近日公布的一項民調顯示，市民把矛頭指向公務員，在千名受訪者中，42%贊成公務員凍薪、35%贊成公務員減薪，另有59%支持減少公務員編制。（編輯：楊昇儒）1140211