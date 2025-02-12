中國地方財政吃緊情況依舊 多省預算報告強調化債

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（中央社台北12日電）中國地方財政吃緊情況依舊，根據近期各省市陸續發布的今年度預算報告，「收支緊平衡」多次被提及。除了強調要提高政府投資效益外，確保地方債券如期償還、化解隱性債務也被認為是今年地方財政工作的重點。

綜合界面新聞、21世紀經濟報導，中國各省市近期陸續公布2024年預算執行情況和2025年的預算報告。不少地方的報告都提到今年面臨財政收支緊平衡，主要原因是外部環境變化、經濟運行走勢、減稅降費政策等情形，使得穩定成長面臨不少困難和挑戰，同時剛性支出持續增加。

「緊平衡」是指供需在短期內大致上維持平衡，但並沒有餘裕，無法保證長時間穩定。

據報導，四川省的報告中表示，2025年的財政政策，要著力於提高政府投資效益。合理擴大專項債券使用範圍和規模，同時爭取超長期特別國債項目和加強資金使用監管；廣東省的報告則坦言，2025年財政收支矛盾依然明顯，必須實施更加積極的財政政策，加強財政科學管理，保障國家和省的重大戰略任務的財力。

浙江省的報告指出，目前影響財政收入成長的因素較多，包含房地產、金融等重點稅源行業成長放緩，外貿外資穩增長面臨較大壓力。加上政府債務還本付息的剛性需求增長，個別縣市的流動性吃緊，財政支出能夠騰挪空間有限，造成整體財政收支矛盾加劇。

地方債務問題是造成地方政府財政壓力的原因之一，因此，不少地方政府也將「確保地方債券如期償還」、「推進地方隱性債務化解」等工作，寫入報告之中。

以黑龍江違例，報告中稱要防範化解地方債務風險，善加利用中央的債務置換增量政策，進一步優化化債方案。同時，加強地方債務監測監管，加大監督問責力道，堅決防止違規違法的新增隱性債務。

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江蘇省、吉林省也都在報告中提到類似的舉措。

報導引述中國財政科學研究院院長楊志勇分析，地方隱性債務形成的原因是預算管理沒有確實執行，因此要提高預算的約束性，未列入預算安排的政府支出事項和投資項目一律不得實施。此外，還要加強政府債務監督，推動全面性政府債務監測。（編輯：吳柏緯/呂佳蓉）1140212