重申觀光小兩會溝通 陸委會：基於實務需要

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（中央社記者李雅雯台北14日電）陸委會重申，兩岸觀光開放應先循觀光小兩會溝通，這是基於實務需要、非政治卡關，福建、上海旅遊踩線團是恢復陸客來台觀光重要環節，呼籲對岸回應溝通要求。

大陸委員會（陸委會）透過官方經營社群頁面表示，觀光小兩會是商定兩岸觀光專責單位，涉及公權力，經由觀光小兩會（台旅會、海旅會）溝通、把關，民眾對於恢復陸客來台觀光後的穩定、品質、公平、安全等問題始能放心。

陸委會強調，要求觀光小兩會溝通是基於實務需要，不是政治卡關，呼籲對岸儘速正面回應溝通要求，落實、恢復兩岸觀光政策。福建、上海旅遊踩線團是雙方恢復陸客來台觀光重要環節，應由觀光小兩會溝通安排，避免失衡失序。

陸委會駁斥中國大陸國務院台灣事務辦公室（國台辦）說法。

中國大陸國台辦7日指稱，2020年初COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情發生後，民進黨單方面地禁止大陸居民赴台旅遊，也禁止旅行社經營台灣居民到大陸團客遊業務，這沒有經過觀光小兩會；2024年大陸居民恢復赴金門、馬祖旅遊，這也未經觀光小兩會溝通。

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陸委會回應，COVID-19疫情發生後，防疫優先，各國與兩岸均各自採取旅遊入出境管制措施，這是攸關民眾生命的緊急狀態，不可能經過觀光小兩會溝通後才實施，「特例不能取代常態作法」。

陸委會提到，「小三通」金馬旅行從2001年起開始，兩岸旅遊協議則是在2008年簽署，恢復小三通旅行不適用於觀光小兩會溝通，這與必須經過雙方協商才能達成的陸客來台措施無法相提並論。（編輯：呂佳蓉）1140214